Podría llegar a Hochul: la ley que prohibiría exigir una green card como único documento para alquilar en Nueva York

El Senado de Nueva York evalúa actualmente un proyecto de ley que busca prohibir que los arrendadores de inmuebles residenciales exijan una green card como el único documento válido de identidad para alquilar una vivienda. La propuesta legislativa, que eventualmente debería ser firmada por Kathy Hochul, tiene como objetivo eliminar las prácticas de exclusión por el estatus migratorio de los inquilinos.

Green card y alquiler: qué dice el proyecto de ley en Nueva York

La propuesta introduce nuevos límites a los requisitos de identificación personal que los propietarios de viviendas imponen a los interesados en alquilar una vivienda durante la etapa de evaluación de su solicitud.

El proyecto de ley en Nueva York busca prohibir que los propietarios exijan prueba de estatus migratorio a los interesados en alquilar su vivienda Freepik

La normativa prohíbe que los arrendadores o cualquier administrador inmobiliario exijan documentación migratoria específica como la única vía aceptable para acreditar la identidad de un interesado.

Esta medida salvaguarda el derecho de los solicitantes a presentar otras formas alternativas de identificación oficial vigentes para verificar sus datos personales antes de firmar el contrato.

De este modo, la legislación estatal intenta evitar que la falta de un estatus de residente permanente represente un problema para acceder a la vivienda en el estado.

Otras protecciones para migrantes de la ley de Nueva York

Si los legisladores neoyorquinos aprueban finalmente esta propuesta, el texto modificará la Sección 296 de la Ley Ejecutiva de Nueva York para establecer cuatro prohibiciones claras en el mercado inmobiliario. Además de la restricción documental, también establece lo siguiente:

Los propietarios tendrán prohibido realizar preguntas formales o requerir declaraciones específicas por escrito acerca de la ciudadanía o estatus migratorio de los potenciales arrendatarios.

formales o requerir declaraciones específicas por escrito acerca de la de los potenciales arrendatarios. Impide que los arrendadores revelen o transmitan información sobre el estatus migratorio de sus inquilinos a terceros o autoridades federales, a menos que un tribunal emita una orden judicial que los obligue.

o transmitan información sobre el a terceros o autoridades federales, a menos que un tribunal emita una orden judicial que los obligue. Sanciona como práctica ilegal cualquier reporte sobre la situación migratoria del arrendatario a las agencias federales de control como método de presión para resolver alguna situación sobre la vivienda.

Si el proyecto de ley es aprobado, los propietarios en Nueva York no podrán hacer preguntas formales o requerir información sobre el estatus migratorio de los interesados en el alquiler Facebook Governor Kathy Hochul

La legislación busca establecer que las prácticas de selección no puedan aplicar bajo ningún concepto requisitos más estrictos o condiciones diferenciadas que tengan como fundamento directo el origen o el estatus de las personas interesadas.

Lejos de Hochul: el proyecto aún no fue aprobado en la Legislatura de Nueva York

El proyecto de ley 2025-S9490, que patrocina la senadora Rachel May, permanece actualmente bajo el análisis de la Comisión de Investigaciones y Operaciones Gubernamentales del Senado tras su introducción oficial el 18 de marzo.

Por su parte, la Asamblea del Estado Imperial mantiene bajo revisión una versión idéntica bajo el código oficial de registro A11176.

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

Los informes oficiales de los defensores de los derechos de los inquilinos argumentan a favor de este proyecto y aseguran que ciertos propietarios utilizan el estatus migratorio como pretexto para cobrar tarifas de alquiler excesivas o negar reparaciones básicas de seguridad.

En caso de que ambas cámaras aprueben la norma y la gobernadora Hochul la promulgue, la ley entraría en vigor de forma inmediata en todo el territorio del estado de Nueva York.