Un curioso objeto se enganchó en el helicóptero Ingenuity de Marte y la NASA todavía investiga de qué se trató

Un nuevo hallazgo mantiene en incógnita a los expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y a todos los fanáticos del espacio. El último vuelo que realizó el helicóptero Ingenuity de Marte registró un acontecimiento nunca antes visto y que hasta el momento no se sabe de dónde provino. Un objeto no identificado se plantó sobre una de sus superficies y estuvo ahí por varios instantes.

Después de una larga temporada de inactividad, la aeronave volvió al ruedo. En esta ocasión, durante su vuelo número 33 del pasado 24 de septiembre, en el que lo enviaron hacia el delta del río Jezero para reincorporarse al Rover Perseverance, ocurrió algo inesperado. En su recorrido, se le enganchó un objeto.

Todo fue captado por la cámara de navegación, la Navcam, y en las imágenes aparece un estilo de tela que hasta el momento es desconocida. La NASA lo definió como el conjunto de desechos de objetos extraños (FOD, por sus siglas en inglés), ya que es el nombre que en aviación reciben todas las partículas o sustancias ajenas a una aeronave o sistema que se vislumbran durante estas misiones y que podrían causar daños.

El posteo de la NASA acerda del helicóptero Ingenuity de Marte @NASAJPL/Twitter

Lo que resultó más extraño para los científicos después de que el Ingenuity de Marte llegó a Tierra, fue que este objeto no fue visible durante el vuelo anterior, el 32. Y en este, el 33, permaneció colgado de una las patas por bastante tiempo: aproximadamente la mitad de la grabación. Después, se cayó hacia la superficie de Marte.

Cuando el artefacto volador regresó a la NASA, no se registraron daños en su estructura ni algún tipo de transferencia o algo fuera de lo común. No obstante, según Europa Press, los equipos de Ingenuity and Perseverance Mars 2020 trabajan para descubrir el origen del FOD y saber cuál es su función.

“Durante el fin de semana, #MarsHelicopter completó con éxito el Vuelo 33. El helicóptero alcanzó una altitud de 10 metros y viajó 111,24 metros en 55,2 segundos. Si miras de cerca esta imagen, verás la pierna y la diminuta sombra de Ingenuity”, fue la descripción con la que la NASA publicó el clip que los dejó asombrados a todos.

Así se veía la tela en el helicóptero Ingenuity de Marte @NASAJPL/Twitter

El helicóptero Ingenuity de Marte volvió a estar en acción

El helicóptero Ingenuity tuvo algunos meses difíciles. Tomó un descanso de junio a agosto después de que en mayo la base perdiera momentáneamente la comunicación con él. Fue un suceso que puso a todos en alarma, aunque después de algunos instantes lograron recuperarlo al interceptar sus llamadas de auxilio a Perseverance, el Rover con el que viajó a Marte.

Posteriormente, la aeronave volvió al espacio y completó algunas otras misiones. El 6 de septiembre hizo su vuelo número 31, el 17 de septiembre realizó el 32 y recientemente, el 33, que fue el que tuvo mayores sorpresas después de su regreso.

Además de sus diferentes aportes, los expertos reconocen su trayectoria, ya que inicialmente lo crearon para hacer únicamente cinco vuelos, por lo que haber completado 33 hasta el momento ya es suficiente motivo para festejar.