Un descomunal Wembanyama pone a los Spurs a un paso de la final del Oeste

Redimiéndose de su expulsión en el juego anterior, Victor Wembanyama guio el martes una paliza de los San Antonio Spurs 126-97 ante los Minnesota Timberwolves que les devuelve el mando de la semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA

Los texanos dominan 3-2 la serie, al mejor de siete partidos, y el viernes tendrán su primera oportunidad de avanzar a la final del Oeste

En esa instancia espera ya el Oklahoma City Thunder, vigente campeón, que el lunes completó la barrida 4-0 ante Los Angeles Lakers

Victor Wembanyama tuvo una actuación demoledora el martes con 27 puntos, 17 rebotes, cinco asistencias y tres tapones

Los 17 rebotes son la mayor marca en playoffs del gigante de 2,24 metros de altura, que comenzó la eliminatoria batiendo el récord de tapones en postemporada con 12

La ferocidad en ambos lados de la cancha de Wembanyama ha impulsado a los Spurs, un equipo que se perdió los seis últimos playoffs, hasta la antesala de su primera final de conferencia desde 2017

"Ganamos, que es lo importante, pero el trabajo no está terminado", recalcó el pívot de 22 años. "Hicimos lo que se suponía que debíamos hacer en casa. Teníamos que marcar el tono, sabíamos que iba a ser un partido físico"

El fenómeno francés saltó al parqué de San Antonio extramotivado después de su temprana expulsión en el cuarto partido del domingo, decretada por propinar un codazo en la mandíbula a Naz Reid tras capturar un rebote al inicio del segundo cuarto

El pívot no recibió ninguna suspensión de la NBA tras el partido, que San Antonio acabó perdiendo

Este martes tuvo un regreso arrollador a la pista, anotando 18 puntos en un primer cuarto en el que su equipo tomó una ventaja inicial de 24-9

Wemby convirtió nueve de sus 16 tiros frente a su compatriota Rudy Gobert, al que mareó en una espectacular acción en el último cuarto con una media vuelta, amago de tiro y asistencia de fantasía para la volcada de Julian Champagnie

"Algunas de las cosas que hizo Wemby esta noche no tienen respuesta. Uno solo puede esperar que falle", reconoció Anthony Edwards, la estrella de Minnesota, quien trató de mantener en alto la confianza de sus compañeros

"No veo a nadie en nuestro vestuario que esté demasiado preocupado", aseguró el escolta, autor de 20 puntos

- "Mucha madurez" -

Durante el juego volvieron a producirse varios roces de jugadores de Minnesota con Wembanyama, a quien su entrenador, Mitch Johnson, elogió por su "madurez"

"Pasaron muchas cosas en el último partido y en las 48 horas siguientes. Este joven ha sabido jugar de maneras variadas en situaciones muy diferentes, demostró mucha madurez", afirmó el técnico

Cuando el huracán Wembanyama dio algo de tregua, los Timberwolves intentaron reengancharse al partido de la mano de Edwards

Tras una desventaja de 59-47 al descanso, Minnesota encadenó una racha de 14-2 al inicio del tercer cuarto hasta colocar el empate a 61

Pero esta reacción activó una potente respuesta de San Antonio, que dejó el suelo prácticamente sentenciado en el tercer cuarto gracias a un esfuerzo coral en ataque

Hasta seis de sus jugadores lograron dobles dígitos en anotación, incluidos Keldon Johnson (21 puntos) y De'Aaron Fox (18)

En la grada observaron con satisfacción la plana mayor de las leyendas de la franquicia texana: Gregg Popovich, David Robinson, Tim Duncan y Manu Ginóbili

El partido estuvo precedido por un minuto de silencio por la muerte de Brandon Clarke, pívot de los Memphis Grizzlies, y del exbasquetbolista Jason Collins, primer jugador abiertamente gay de la NBA, cuyos fallecimientos fueron dados a conocer este martes