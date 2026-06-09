Un destino de película: Pedri y el bar de las grandes esperanzas

Un niño se cría en un bar en el que su abuelo tiene una peña del Barcelona. Se empapa del juego de Xavi e Iniesta y tres lustros después es el director de orquesta del equipo azulgrana y de la selección española. "Parece de película", reconoce Pedri.

El centrocampista de 23 años disputará como líder técnico de la Roja su segundo Mundial tras Catar 2022, cuando España se despidió en los penales ante Marruecos en octavos.

"¡Pedri, Pedri!": antes, un baño de multitudes con gol incluido, victoria 3-1 ante Perú en el último amistoso en Puebla con el canario aclamado incluso cuando no estaba en el campo por los 45.845 espectadores del estadio Cuauhtémoc.

"No sabía que me querían tanto en México. Solo puedo dar las gracias a todos", respondió aturdido por el cariño en zona mixta.

- Fútbol con acento canario -

En la Tasca Fernando, entre raciones de croquetas y ensaladilla rusa, había empezado todo.

Situada en Tegueste, al norte de Tenerife, la más grande de las Islas Canarias, la familia de Pedri la regentó durante más de medio siglo, hasta su cierre en 2025.

"Mi abuelo creó la peña y mi padre la siguió, es muy bonito que ahora me apoyen allí, donde yo veía los partidos de pequeñito. Cada día lo pienso, gracias a Dios vivo el sueño que tenía", explica el jugador en el documental 'Pedri: fútbol con acento canario', estrenado a finales de mayo.

Su abuelo, el que sembró la semilla azulgrana en la saga, falleció y no vio a Pedri en el club de su vida: "Lo he hablado mucho con mi padre, ojalá estuviese vivo y viendo lo que hace su nieto, creo que intentaría vivir conmigo, iría a todos los partidos".

- Iniesta y Xavi -

Pedri es el heredero natural del fútbol de toque que sublimaron Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets y Lionel Messi. Con los dos últimos llegó a coincidir cuando llegó al Barça en el curso 2020-21.

Era un meritorio de 18 años procedente de Las Palmas que se ganó la confianza del entonces técnico Ronald Koeman.

"Cuando volvía al hotel le contaba a mi hermano lo que había hecho en el entrenamiento, 'le di una asistencia a Leo', 'se la pase a Busi'; me jugaba quedarme en el Barça", cuenta Pedri en su documental.

Unos años antes eran los ídolos de un niño que absorbía como una esponja lo que veía por la televisión. Ni le hizo falta pasar por La Masía, el famoso centro de formación azulgrana, para robarles el alma.

"Con Xavi o Iniesta me daba cuenta que miraban antes de recibir, estaban preparados antes de tener el balón. Lo aprendí desde pequeñito y me salía natural. La diferencia en una buena jugada la marca saber antes lo que vas a hacer", relata.

- Mejorar goles y asistencias -

Afianzado en el círculo de los mejores centrocampistas del mundo, ¿en qué puede mejorar Pedri? "Goles y asistencias, cada año lo digo, pero mientras el equipo gane luego me da igual".

La esencia del jugador, que cita al portugués del París Saint-Germain Vitinha como referencia en su posición, es que su incidencia en el juego va mucho más allá de las estadísticas.

Pedri se ha ganado en el campo ser el metrónomo de la selección española rodeado de socios como el Balón de Oro 2024 Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal o su amigo Ferran Torres.

Campeones de Europa en 2024, son candidatos a ganar un Mundial en el que arrancan el lunes en Atlanta ante Cabo Verde.

En el horizonte, emular el ciclo dorado de la España del tiqui-taca, campeona mundial en 2010 y de Europa en 2008 y 2012...

Los tiempos en los que Pedri soñaba delante de la televisión en el bar de las grandes esperanzas.