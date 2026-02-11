Un detenido en EE. UU. en el marco del secuestro de la madre de una presentadora de TV

Autoridades en Estados Unidos detuvieron a una persona para interrogarla en el marco del secuestro de la madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie de NBC News, informaron el martes varios medios estadounidenses

Se cree que Nancy Guthrie, madre de la periodista, fue secuestrada de su domicilio en Tucson, Arizona (suroeste) la noche del 31 de enero o en la madrugada del 1 de febrero.

Con base en fuentes policiales no identificadas, las cadenas CNN, ABC y Fox informaron que una persona había sido detenida para ser interrogada en relación con el rapto.

La persona arrestada no ha sido imputada, dijo CNN.

El caso suscita una enorme cobertura mediática. Decenas de periodistas y equipos de televisión se han congregado en la tranquila zona residencial donde vive la víctima.

Su hija Savannah es una de las presentadoras del popular programa matutino "Today" en NBC News, lanzado en 1952, uno de los programas estadounidenses más antiguos que aún se emiten.

- Un individuo "armado" -

El FBI difundió más temprano el martes imágenes de un individuo enmascarado y "armado", que parece manipular la cámara de la puerta de entrada del domicilio de la madre de la comunicadora.

Kash Patel, director del FBI, publicó en su cuenta de X seis fotos y tres videos en blanco y negro que muestran a un individuo con el rostro cubierto en el porche de la casa de la mujer de 84 años.

"Desde esta mañana, las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta de entrada de Nancy Guthrie la madrugada de su desaparición", afirmó Patel.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, abrió el martes su rueda de prensa informando que el presidente Donald Trump acababa de revisar esas imágenes.

"El presidente anima a cualquier estadounidense que tenga la más mínima información sobre el sospechoso, en cualquier parte del país, a llamar al FBI", declaró.

- Carta de rescate -

El FBI también indicó que la familia de Nancy Guthrie había recibido una carta de rescate en la que se exigía el pago de una suma de dinero.

Las imágenes divulgadas el martes por el FBI muestran a un individuo con un pasamontañas, vestido con una chaqueta con cremallera, guantes y una mochila, acercándose a la puerta de entrada de la casa de Nancy Guthrie.

Parece manipular la cámara durante varios segundos antes de alejarse para arrancar plantas, que usa después para cubrir la cámara.

Las autoridades locales habían informado la semana pasada que la cámara del timbre situada en el exterior del domicilio de Nancy Guthrie había sido desconectada a la 01H47 del domingo 1 de febrero.

El software detectó la presencia de una persona menos de media hora después, a las 02H12, pero no había ningún video disponible, precisaron.

Savannah Guthrie explicó el lunes en Instagram que pensaba que su madre "seguía viva", pero que su familia había alcanzado "el momento de la desesperación".

Sus allegados temen por su vida si no toma el tratamiento prescrito para sus problemas cardíacos.