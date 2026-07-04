Un estudiante estadounidense de secundaria sorprende al campeón olímpico Tebogo en Eugene

El estadounidense Tate Taylor, estudiante de secundaria de 18 años, dio la gran sorpresa este sábado al derrotar al campeón olímpico botsuano Letsile Tebogo en los 200 metros del Prefontaine Classic de Eugene (Oregón), correspondiente a la Diamond League.

Taylor, alumno del instituto John M. Harlan, de San Antonio (Texas), ganó con un espectacular 19.75, pese a un viento en contra de 0,9 m/s, para imponerse con claridad a Tebogo (19.93) en una de las actuaciones más destacadas de la jornada.

El velocista estadounidense se había proclamado campeón nacional sub-20 el mes pasado en el mismo escenario, Hayward Field, con un tiempo de 19.94, y también acredita una marca personal de 10.04 en los 100 metros.

Eugene acogerá en agosto los Mundiales Sub-20.

Con su registro de 19.75, Taylor se convirtió en el tercer atleta sub-20 más rápido de la historia, solo por detrás de su compatriota Erriyon Knighton (19.49 en 2022) y del australiano Gout Gout (19.67 en 2025), además de superar la marca que Usain Bolt había logrado a la misma edad (19.93 en 2004).