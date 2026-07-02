Un exatleta olímpico es acusado de dañar el estanque reflectante renovado por Trump

Un exatleta olímpico estadounidense, detenido en junio cerca del gran estanque reflectante a los pies del Memorial Lincoln de Washington, fue inculpado el jueves por daño a la propiedad pública, delito penado con hasta 10 años de prisión.

El estanque fue renovado por órdenes del presidente Donald Trump, que lo presentó como uno de sus principales proyectos de embellecimiento de la ciudad con motivo del aniversario 250 de la independencia del país.

La renovación fue inaugurada a principios de junio y rápidamente empezó a sufrir la aparición de algas, un problema recurrente que ha afectado a este gran estanque artificial, el de mayor longitud en Estados Unidos, desde que fue inaugurado en 1922.

Al mismo tiempo, el revestimiento azul oscuro que Trump escogió para el fondo del estanque apareció resquebrajado.

Trump atribuyó el 22 de junio esos hechos al "vandalismo", lo que fue criticado por los detractores del proyecto.

La policía de los parques nacionales detuvo a varias personas, entre ellas David Hearn, de 67 años, que representó a Estados Unidos en piragüismo en los Juegos Olímpicos de 1992, 1996 y 2000.

"Hoy un gran jurado ha emitido una acusación formal por delito grave contra un acusado, David Hearn, por destrucción de propiedad, por el cual se enfrenta a 10 años de prisión", declaró la fiscal federal de la capital, Jeanine Pirro, en rueda de prensa.

Los hechos ocurrieron el 19 de junio, precisó, añadiendo que, según testimonios de empleados del Servicio de Parques Nacionales, David Hearn habría "tirado con violencia y arrancado el revestimiento del fondo del estanque con ambas manos".

La primera audiencia está prevista para el 9 de julio.

Hearn aseguró al diario Washington Post que lo único que hizo fue meter la mano en el agua y sacar un fragmento de la protección sintética del fondo del estanque que estaba flotando.

Trump asegura que los supuestos "saboteadores" cortaron el revestimiento del estanque justo después de la inauguración, o vertieron fertilizante en el agua.

La polémica sobre la obra, que costó cerca de 14 millones de dólares, se trasladó a las redes sociales, donde hay videos que supuestamente muestran a personas metiendo las manos en el estanque, ahora vallado con motivo de los actos de la independencia previstos el sábado 4 de julio.