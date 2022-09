Meghan Markle pensó que sería la “Beyoncé del Reino Unido”, aseguran en un libro sobre la corona

Desde que murió Isabel II el pasado 8 de septiembre, Meghan Markle ha sido noticia en múltiples ocasiones. Sea por sus gestos de “inseguridad e incomodidad” junto a William y Kate, nuevos príncipes de Gales, su manera de “romper el protocolo real”, o el pedido para hablar “uno a uno” con el rey Carlos III, la exactriz ya se menciona en los libros de algunos autores dedicados a la realeza.

Recientemente, el periodista Valentine Low reveló que, al parecer, la duquesa de Sussex creyó que iba a ser “la Beyoncé del Reino Unido” al casarse con el príncipe Harry. La información forma parte de Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown el nuevo texto del escritor, que trascendió a través de The Times, diario británico del cual también es corresponsal.

De acuerdo con Low, un miembro del palacio habría opinado: “Creo que Meghan pensó que iba a ser la Beyoncé del Reino Unido” y agregó que la ahora duquesa pensaba que “ser parte de la familia real le daría ese reconocimiento”.

Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, de Valentine Low Google

Asimismo, mencionó la decepción de Markle cuando descubrió que “había tantas reglas que eran tan ridículas que ni siquiera podía hacer las cosas que solía hacer en su ámbito personal”.

Desde 2020, Harry y Meghan renunciaron a sus deberes reales, lo que fue un verdadero escándalo para la corona británica. No obstante, a principios de septiembre, la reina opinó que a “menos que la pareja estuviera preparada para cumplir con las restricciones que se aplicaban a los miembros de la familia real que trabajaban, no se les podía permitir llevar a cabo deberes oficiales”.

De acuerdo con Page Six, en aquel enero de 2020, los miembros de la familia del príncipe, incluida Isabel II, se reunieron para discutir la decisión sin precedentes en lo que se denominó la “Cumbre de Sandringham”.

De acuerdo con una fuente real, Meghan Marke "creyó que iba a ser la Beyoncé del Reino Unido” Twitter

Aquella decisión fue sumamente “dolorosa” para la reina, ya que Katie Nicholl, otra escritora real, dijo que la reina estaba “herida y agotada”. En su nuevo libro The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown, la autora señaló que para Isabel II “fue una fuente de tristeza que pudo ver tan poco a Archie y Lilibet”.

Incluso, la reina expresó su malestar cuando los duques de Sussex no se unieron a ella un fin de semana en Balmoral en agosto, cuando ella organizó una fiesta de pijamas para todos sus nietos y bisnietos.

La reina jamás apoyó la decisión del príncipe Harry y Meghan Markle de abandonar sus deberes reales Tolga Akmen - AFP

Nuevamente, Meghan fue motivo de discusión cuando se conoció que antes de regresar a Estados Unidos la semana pasada, junto a Harry, la duquesa le envió a Carlos III una carta en la que le solicitó una reunión “cara a cara”. Para muchos, esto se interpretó como una señal para limar asperezas y “comenzar de nuevo” con un nuevo rey.

En ese sentido, de acuerdo con Sean Neil, corresponsal de entretenimiento que apareció en NBC News, “Meghan quería dejar la relación ‘en limpio’”. El hombre compartió que sabía de una muy buena fuente acerca de la misiva.

De esa manera y supuestamente, en la carta, Markle habría planteado que el encuentro sería una oportunidad para arreglar las diferencias que han surgido durante los últimos dos años.