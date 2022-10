El pifie de Nati Jota al opinar sobre “Argentina, 1985″ y por el que la destrozaron en las redes

escuchar

Luzu TV, un nuevo medio de comunicación que se transmite por YouTube, es el lugar donde, con Nicolás Occhiato a la cabeza, se llevan a cabo diversos programas en el que todos tiene la misma premisa: tratar temas actuales para hablarle a su generación. En esta línea, Nati Jota protagonizó un particular momento en vivo, que rápidamente se reflejó en Twitter, donde las críticas fueron feroces.

Nadie dice nada fue el programa inaugural de Luz TV. Integrado por Nico Occhiato, Nati Jota, Nacho Elizalde y Flor Jazmín, se trata de un ciclo en el que se dialoga tanto sobre relaciones, sexo, salidas y cuantas experiencias personales se les ocurra a sus integrantes. Rápidamente, el éxito acompañó a la propuesta. Cada día miles de jóvenes ven el programa. Junto a la popularidad alcanzada, las críticas no tardaron en llegar relacionadas al tratamiento de ciertos temas de relevancia.

Equipo de Nadie dice nada (Captura video)

En las últimas horas, Nati Jota estuvo una vez más en el centro de críticas. En esta ocasión, por el comentario que realizó en vivo respecto a la película éxito del momento, Argentina 1985. El film protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani narra los hechos ocurridos en el país respecto al juicio a los integrantes de las Juntas Militares que llevó a cabo la dictadura desde 1976 hasta 1983. La reconstrucción, narración, puesta en escena y actuaciones colocaron al film en lo más alto del reconocimiento nacional e internacional.

Actualmente, la película se encuentra disponible en el cine y quienes ya la vieron se permiten su propio análisis. En este contexto, una productora de Nadie dice nada hizo una reflexión en vivo: “Está muy bien hecha y es muy importante que la veamos los de nuestra generación al no haberlo vivido”. En la misma línea, resumió la trama. Fue en ese momento que Nati Jota la interrumpió con un comentario: “Con ese juicio terminaron no juzgando a nadie”. Este comentario fue erróneo, debido a que en aquel entonces Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti recibieron condenas por violación a los Derechos Humanos.

Nati Jota y su pifie en Nadie dice Nada al referirse al Juicio a las Juntas

Sin reparar en la información errónea que dio, Nati Jota no dudó en seguir adelante con su opinión y señaló que tenía temor a que las nuevas generaciones no tuvieran presente lo sucedido, aún cuando ella expresó datos equivocados al respecto. Esta actitud fue la llevó a ser el centro de críticas en Twitter.

Las críticas a Nati Jota (Captura Twitter)

“Nati Jota diciendo que le da miedo que las nuevas generaciones no tengan presente lo que pasó y ella no sabía que habían ido a la cárcel un montón de genocidas. Ay ay ay la responsabilidad de estar delante de un micrófono no es para cualquiera”, fue una de las críticas de las cientos que recibió la joven, direccionadas a la falta de información que demostró tener.

Nati Jota fue criticada en redes sociales (Captura Twitter)

Asimismo, los usuarios de Twitter reivindicaron la importancia de informar con datos certeros. ”Es escuchar una charla de adolescentes que no tienen mucha idea de lo que hablan o saben muy por arriba. ¿Quién consume esto?”, se preguntó uno de los tuiteros. “Vergonzoso. Lean un poco antes de hablar de la peor tragedia de nuestro país”, pidió otra persona.

LA NACION