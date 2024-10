Un famoso perro influencer de Las Vegas perdió un objeto y se ofrece esta atractiva recompensa para el que lo encuentre

Taylor Swift, Victoria Justice, DJ Snake y los integrantes de BTS son solo algunas de las celebridades que no han dudado en abrazar y retratarse con Swaggy Wolfdog, que con más de 10 millones de seguidores genera suspiros y cierta envidia en las redes.

Pero luego de su paso por el Festival de Música iHeart Radio en Las Vegas el can más seguido fue noticia por un desgraciado suceso: en alguna de sus correrías volvió con su dueña sin su icónica cadena de brillantes con su nombre grabado. Quien la devuelva podrá llevarse US$ 100 mil y varias fotos, aunque una semana después del suceso todavía no hay buenas novedades.

Mediante un anuncio en sus redes sociales se anunció el triste suceso y también la recompensa a quien la restituya, pero aunque los mensajes de pesar se multiplicaron y la noticia no tardó en viralizarse, la joya continúa aún perdida.

Según detalla Fox, antes del suceso el husky se había tomado varias fotos en la alfombra roja del segundo día del Festival de Música iHeart Radio en Las Vegas, junto a Big Sean, Camila Cabello y Flavor Flav. Sin embargo, en medio de la muchedumbre y entre tantos flashes, en algún momento quedó sin su preciada joya.

La cadena, que posee diamantes y un valor estimado de US$100 mil había sido un regalo para el Husky de parte del dueño de la marca de joyas de lujo Aporro, quien es un fan de Swaggy y quiso homenajearlo con ese obsequio personalizado.

Para recuperarla, según detallan desde el medio la recompensa iguala su valor y seguramente vendrá con un plus de fama, por lo que ante cualquier pista solicitan comunicarse a las redes de Swaggy o con Trevino Enterprises al (818) 302-0030 o por correo electrónico: reyna@trevinoenterprises.net o carlosp@trevinoenterprises.net.

Pero dado que la prenda aparece en la emblemática foto de Swaggy con Taylor Swift, tomada durante el concierto de Coachella, cualquier información precisa puede hacer reconsiderar el valor de la recompensa si la pieza regresa completa a su propietario. Esta prenda se había transformado rápidamente en una parte esencial del estilo característico de Swaggy, especialmente después de sus apariciones en videos virales y polémicos junto a Lil Tay.

La combinación de estos elementos ha consolidado su estatus como un ícono de la moda y la cultura pop.

Aunque su gran salto a la fama se debió a la foto viral con Taylor Swift en Coachella, que recibió millones de “me gusta” y lo impulsó a una notoriedad aún mayor, Swaggy ya tenía muchos méritos para ser una estrella. Fue pionero en la aplicación Musically, donde sus creativos y entretenidos videos captaron la atención del público y su carisma innato lo convirtieron en una figura destacada en las redes sociales.

Antes de alcanzar la fama, Swaggy era un perro rescatista dedicado. Actualmente, es el presidente y embajador de mascotas de su propia organización, “Life of Miracles”. Esta fundación, creada por su equipo, se dedica a rescatar perros abandonados en México, brindándoles una segunda oportunidad y promoviendo la adopción responsable. Su compromiso con esta causa demuestra que, más allá de su fama, Swaggy tiene un corazón generoso y una misión noble.

LA NACION