Un fiscal sugirió revisar la sentencia a los hermanos Menéndez por el asesinato de sus padres: podrían quedar libres

Un fiscal del distrito del condado de Los Ángeles sugirió este jueves que Erik y Lyle Menéndez sean sentenciados nuevamente por los asesinatos de sus padres en 1989 en la casa de la familia en Beverly Hills, lo que brindaría a los hermanos una oportunidad de libertad después de 34 años tras las rejas.

George Gascón anunció durante una conferencia de prensa esta tarde (hora local) que su oficina recomendaría que los hermanos sean sentenciados a entre 50 años y cadena perpetua. Como tenían menos de 26 años en el momento de los delitos, serán elegibles para libertad condicional de inmediato, resaltó.

“Llegué a un punto en el que creo que, según la ley, es apropiado volver a dictar sentencia”, sostuvo. Los fiscales acudirán a la corte el viernes para presentar la solicitud. Algunos miembros de la oficina de Gascón se oponen a la decisión. Para el ex oficial de policía, los hermanos “ya saldaron su deuda con la sociedad”.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón FB

El caso de los hermanos Menéndez y discrepancias en la familia ante una posible liberación

Los hermanos Menéndez fueron condenados en 1996 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lyle Menéndez , que entonces tenía 21 años, y Erik Menéndez, que entonces tenía 18, admitieron que habían matado a tiros a su padre, el ejecutivo José Menéndez, y a su madre, Kitty Menéndez.

De acuerdo con las declaraciones vertidas en ese entonces ante la Justicia, alegaron temer que sus padres estuvieran a punto de matarlos para evitar que la gente descubriera que José Menéndez había abusado sexualmente de Erik Menéndez durante varios años.

Los hermanos Menéndez fueron juzgados dos veces por el asesinato de sus padres. El primer juicio terminó con un jurado en desacuerdo. En el segundo, los fiscales sostuvieron que no había pruebas de abuso sexual. Finalmente, se los declaró culpables en 1996 y fueron condenados a cadena perpetua.

La familia Menéndez representaba el ideal del sueño americano.

Hasta el día de la fecha, hay discrepancias en la familia sobre una posible liberación. Algunos afirman que merecen ser libres después de décadas tras las rejas. Insisten además en que, en un mundo donde ahora la gente es más consciente del impacto del abuso sexual, los hermanos no habrían sido condenados. Joan VanderMolen, hermana de Kitty Menéndez, dijo a CNN que las acciones de los hermanos fueron “la respuesta de dos muchachos que intentaban sobrevivir a su padre”.

Por otro lado, los abogados de Milton Andersen, otro hermano de la madres de los Menéndez, presentaron un escrito legal pidiendo al tribunal que mantenga la pena original de los hermanos. “Dispararon a su madre, Kitty, recargando el arma para asegurar su muerte”, dijeron los letrados en una comunicación este jueves. “Las pruebas siguen siendo abrumadoramente claras: el veredicto del jurado fue justo y el castigo se ajusta al crimen atroz”, sentenciaron.

Los hermanos Menéndez fueron declarados culpables en 1996 y fueron condenados a cadena perpetua (Fuente: Netflix)

A la espera de que se tome una decisión, el fiscal de distrito de Los Ángeles se encuentra en medio de una dura lucha de reelección contra el ex fiscal federal Nathan Hochman, quien culpa a las políticas de reforma progresista de Gascón por los recientes asesinatos de alto perfil y el aumento de la delincuencia minorista.

El impulso que Netflix le dio al caso, otra víctima de abuso y la petición de la defensa

El caso Menéndez ganó nuevo impulso en las últimas semanas después de que Netflix comenzara a transmitir el drama sobre crímenes reales “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story “. Previo a su estreno, Roy Rosselló, ex miembro del grupo Menudo, reveló en 2023 que fue drogado y violado por José Menéndez. Menudo había sido contratada por RCA Records, que en ese momento dirigía José Menéndez. En la docuserie de Peacock “Menéndez + Menudo: Boys Betrayed”.

Sus acusaciones fueron sumadas a la evidencia incluida en la petición presentada el año pasado por la defensa de los hermanos Menéndez, que en ese entonces ya buscaba una revisión del caso. En la misma solicitud se afirma que, aunque Kitty Menéndez no abusó de sus hijos, permitió que ocurriera.

El grupo Menudo (de izquierda a derecha: Charlie Rivera, Roy Rosselló, Ricky Martin, de trece años, Ray Acevedo y Robby Rosa) Fotos International - Getty Images

Una prima testificó durante el primer juicio de los hermanos que Lyle le dijo que tenía demasiado miedo de dormir en su habitación porque su padre entraba y le tocaba los genitales. Cuando la prima se lo contó a Kitty Menéndez, ella “arrastró furiosamente a Lyle escaleras arriba tomándolo del brazo”, señala el escrito. Otro miembro de la familia testificó que cuando José Menéndez estaba en el dormitorio con uno de los muchachos, a nadie se le permitía caminar por el pasillo.

Con información de Associated Press

