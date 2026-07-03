Un hombre muere tras prenderse fuego frente a la sede de la ONU en Nueva York

Un hombre se prendió fuego frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York el jueves y murió a causa de sus heridas, informó la policía.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) afirmó a la AFP que a las 22.32 GMT recibieron una llamada en la que se alertaba que "un hombre se prendió fuego en First Avenue y la calle 42".

"Fue declarado muerto en el Hospital Bellevue. Las investigaciones continúan", agregó.

Por el momento, las autoridades no informaron un motivo.

El diario New York Post aseveró que el hombre tenía una bandera tibetana durante el incidente, pero la AFP no pudo verificar independientemente esa afirmación.

La ONU no respondió a una solicitud de comentarios.