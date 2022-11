Un inesperado visitante se coló en un restaurante de los Estados Unidos y las imágenes se hicieron virales

escuchar

La mayoría de las personas es consciente que, en casi todo el planeta, ocurren hechos que a veces son imposibles de creer y, si no fuese por la tecnología, como las cámaras de seguridad, tampoco podríamos dar fe de ellas. Tal es el caso que ocurrió en un restaurante estadounidense, en donde un inesperado visitante se metió a este local y creó toda una escena para poder salir.

El protagonista de esta historia es nada más y nada menos que un ciervo. Una vez que ingresó al lugar -por una grave confusión- provocó estragos y desorden entre los trabajadores, una insólita anécdota que fue capturada y luego publicada en las redes sociales.

Un ciervo apareció en un restaurante de los Estados Unidos

El hecho ocurrió en Carolina del Sur, en Estados Unidos, en donde el indefenso animal entró corriendo dentro del restaurante y dio comienzo a una auténtica odisea para empleados y clientes, quienes primero no lo podían creer y luego hicieron de todo para que se retire del establecimiento sin obtener ningún daño.

La historia es de no creerse, sin embargo, todo lo captó las cámaras de seguridad del restaurante, que no desaprovechó el hilarante momento para compartir las imágenes en Facebook. En un principio, se ve cómo el ciervo entra y corre despavorido por la puerta principal, que se encontraba abierta, y terminó resbalándose por todo el comedor.

Según se observa en las cámaras de vigilancia, y también según lo que indicaron algunos medios de comunicación locales, el hecho ocurrió precisamente la estación de servicio 521 en el pueblo de Kershaw, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, sobre las 11:30 horas del pasado lunes, cuando apenas había clientes en el establecimiento, afortunadamente.

Lo sucedido llamó la atención de la prensa local, por lo que Bryant Neal, el propietario de la estación de servicio 521 en el pueblo de Kershaw, se vio obligado a dar comentarios respecto al tema. En una entrevista, consignó que, tras unos momentos iniciales de carrera del animal por las diferentes estancias, el ciervo buscó una salida y trató de desaparecer por una ventana que estaba cerrada.

El ciervo se coló en el restaurante y salió sin heridas Pexels

Felizmente y al final de la historia, los empleados consiguieron conducirlo al exterior. Pese al hilarante escenario, y como ya lo había informado el propietario, el hecho no dejó heridos ni daños materiales de gran importancia, todo pareciendo indicar que el animal también huyó en buenas condiciones.

“Qué susto me hubiera dado si estaría en la misma situación, mantuvieron mucho la calma”; “Pobre animal, se notaba que tenía mucho miedo. Por suerte tomaron las acciones correspondientes”, “Menos mal que no pasó nada grave y no hubo heridos, solo algunas cosas rotas”; “Me imagino esta nueva anécdota que tendrán todos, me gustaría poder contarla también. Qué bueno que nadie salió con heridas”, son algunos de los comentarios que hubo por parte de los usuarios en Facebook.

Si bien la situación causó temor entre los presentes, nadie recibió ningún tipo de golpe y solo se trató de una anécdota que quedará resguardada en la memoria de los protagonistas.

