Recaudaron dinero y útiles para ayudar a un compañero que sufrió un robo y se volvieron virales en TikTok

En las redes sociales se viralizó un video donde unos compañeros de clase apoyaron económicamente a su amigo, luego de que fuera asaltado.

Por medio de TikTok, la usuaria @its_.ferchis difundió el emotivo video donde se aprecia cómo un grupo de jóvenes organizó la sorpresa. En la grabación se observaó el sobre listo para ser entregado con la leyenda: “Con mucho amor para ti y soporta, ‘beba’”, seguido con un dibujo de la bandera de la comunidad LGBT.

Los compañeros le compraron útiles al joven

Sin embargo, no solo fue dinero, ya que también le regalaron mochila, lapiceras, estuche carpeta, etc. Finalmente, en la última parte del video se ve al alumno sentado al lado del escritorio, charlando con la profesora, cuando en segundos le entregan el sobre con la ayuda económica y los útiles escolares, hecho por el cual se lo notó conmovido por el noble gesto.

Hasta el momento, el video cuenta con un millón de reproducciones, más de 106 mil Me Gusta y con casi mil 400 comentarios de usuarios. “Llorar por desconocidos es mi pasión”;“Abraza la mochila con tanto amor, ni siquiera sé fijó tanto en el dinero”; “Eso son amigos de verdad” y “Qué bonita es la empatía y el compañerismo”, fueron algunos comentarios de los usuarios.

No pudo pagar el viaje a Bariloche, pero un conmovedor gesto le cambió la vida

En la Argentina se volvió frecuente ver penosas situaciones de bullying y maltrato en las aulas. Sin embargo, en esta oportunidad el escenario fue totalmente distinto. Una joven llamada Delfina Di Pierro compartió un video en TikTok del momento en el que, junto a otros alumnos, le entregaron el pasaje para ir a Bariloche, Río Negro, a Belén Arbelais, una alumna que no podía costear el viaje de egresados. Rápidamente, la actitud de los adolescentes se viralizó y conmovió a todo el país.

“Me hicieron entrar al aula, estábamos en hora libre. Lo primero que pensé, fue ‘hay que hacer otro trabajo más’. Pasé por la puerta, todos me miraban y algunos grababan con sus celulares”, explicó la estudiante en diálogo con LA NACION.

Acto seguido, y como se visualizó en las imágenes, una de sus amigas la llamó y le entregó una misteriosa caja: “Yo no sabía y no esperaba lo que era. Cuando la abrí, vi una postal de nuestra agrupación, en la que estábamos todos juntos. Por debajo había un escrito que decía ‘Belén, te vas a Bariloche’“.

No podía viajar a Bariloche, sus compañeros le hicieron una sorpresa y no pudo aguantar las lágrimas

Acerca de lo que sintió en ese instante, recordó: “No lo podía creer, cuando vi el boleto estallé en llanto toda la mañana y mi familia también. Mi hermana se emocionó, ya que ella sí pudo viajar en su momento y yo ahora no podía. Fue una gran oportunidad, no me lo esperaba y me hicieron muy feliz”.

En cuanto a la situación económica que atraviesa y que no le permitió costear el viaje, sostuvo que los gastos que implican el último año de la escuela, sumado al contexto actual del país, no le permitieron llegar a reunir el dinero suficiente: “No teníamos nada guardado y mis compañeros me hicieron esta sorpresa. Es una emoción para mí, estoy muy feliz con la noticia, no lo puedo creer”.

El Universal (México)