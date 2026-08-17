Un misionero estadounidense que fue secuestrado en Níger volverá a EE.UU.

Un misionero secuestrado en Níger el año pasado se reunió con su esposa y se prepara para el regreso a EE.UU., dijo este domingo el presidente Donald Trump.

"Estoy feliz de revelar que el exrehén Kevin Rideout se alista para volar a casa a EE.UU. luego de haberse reunido de nuevo con su hermosa esposa, Krista", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Agregó que esperaba recibir a la pareja "¡muy pronto en la Casa Blanca!".

El grupo misionero evangélico cristiano Sim International, para el que Rideout trabajaba, dijo que el hombre fue secuestrado de su hogar en Niamey, la capital de Níger, en octubre pasado.

El grupo informó que Rideout "se encontraba en buen estado de salud bajo el cuidado de las autoridades estadounidenses" cuando se anunció su liberación el viernes.

De momento, se desconoce qué grupo lo había tomado como rehén y dónde pasó su cautiverio.

Níger, gobernado por una junta militar desde hace 3 años, se ha visto asolado por la violencia yihadista y el año pasado registró una oleada de secuestros de occidentales.

The New York Times, que informó primero sobre la liberación de Rideout, dijo que el estadounidense de 50 años había trabajado como misionero en Níger durante 19 años y era piloto de Sim International.