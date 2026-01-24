Un muerto en Mineápolis tras tiroteo de agentes federales (medios estadounidenses)

Un hombre murió el sábado a consecuencia de disparos efectuados por agentes federales en Mineápolis, informaron varios medios estadounidenses, dos semanas después de que un agente del servicio de inmigración (ICE) matara a tiros a una estadounidense en esa misma ciudad del norte del país.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo a la AFP en un comunicado que el hombre estaba armado, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias del incidente ni confirmar su fallecimiento.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, había denunciado poco antes "otro tiroteo atroz" por parte de agentes federales, en momentos en que la ciudad de Mineápolis se ve sacudida por manifestaciones contra la presencia de ICE.