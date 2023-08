escuchar

Uno de los más fervientes detractores de Lionel Messi durante los últimos meses fue el periodista mexicano-guatemalteco de la cadena ESPN Álvaro Morales. Desde que La Pulga ganó el Mundial con la selección argentina, se expresó en diversas ocasiones con burlas y reproches ante la performance del astro rosarino. Ahora, con la participación de Inter Miami en la Leagues Cup, hizo varios comentarios, pero el conjunto del delantero terminó ganando el torneo.

La complejidad del último partido, donde Messi y sus compañeros estuvieron cerca de ser descalificados del torneo binacional por el FC Dallas, se convirtió en el detonador que el comunicador necesitaba para avivar sus ataques contra el delantero, bajo la justificación de que el equipo de Miami fue favorecido por las decisiones arbitrales.

Messi se encamina a ser un goleador histórico con el Inter Miami, pero tiene un detractor que no se cansa de criticarlo @InterMiamiCF / Twitter

“Después de anularle gol a Dallas, anota Messi... Hay obstrucción en el disparo. Debe anularse”, expresó el periodista deportivo a través de su cuenta de X (antes conocida como Twitter) @AlvaritoMorales, con motivo del gol que abrió el marcador del partido apenas al minuto seis. A partir de ahí, no paró de publicar críticas hacia el rosarino hasta la finalización del encuentro. “Ya denle el título mejor”, sentenció en otro mensaje.

Los hinchas celebraron en la recta final del partido que tuvo lugar el domingo pasado, cuando el 10 de Inter Miami logró el cuarto gol. De esa manera, obligó a definir el torneo en los penales. Sin embargo, Morales subestimó la actuación y expresó al respecto: “Messi no pudo ganarlo en tiempo regular, no pudo. No marcó la diferencia en 96 minutos. Empate. Hechos, no opiniones”.

Si bien es cierto que la cuenta de X de @InterMiamiCF celebró los goles de Messi, también reconoció que la “figura clave” de la noche había sido el argentino-estadounidense Benjamin Cremaschi, quien logró el penal decisivo para apropiarse del pase a los cuartos de final, donde enfrentarán al Charlotte FC el próximo viernes 11 de agosto.

Como suele suceder, Messi no reaccionó a las escasas críticas. En sus cuentas de redes sociales se limitó a compartir la alegría por el logro deportivo: “Peleamos hasta el último momento y al final conseguimos otro triunfo. Un pasito más… Gracias a toda la gente de Dallas por el cariño”, escribió en Instagram, junto a una serie de imágenes en las que se muestra sonriente. Asimismo, compartió una foto a bordo del avión durante el viaje de regreso a Miami.

Messi “no ha tenido rivales, sino fans”

Al cierre del encuentro, Álvaro Morales relató con ironía otra escena peculiar que se vivió en el terreno de juego del Toyota Stadium de Frisco, Texas: “Los jugadores de Dallas pidiendo foto a Messi”, lo que generó una nueva opinión sobre el papel protagónico del argentino: “El futbolista albiceleste no ha tenido rivales, sino fans”.

Morales también arremetió contra los fans del delantero argentino a quienes llamó como Messilovers Twitter

“Ya, déjense de hipocresías”, recriminó en otro mensaje para reforzar sus declaraciones previas acerca de que el torneo denominado Leagues Cup está organizado con el único objetivo de hacer que el astro argentino sume otro título a su historial.

Cabe mencionar que en los objetivos de las críticas de Álvaro Morales durante el encuentro, también estuvo el entrenador de Inter Miami, el argentino Gerardo Martino, quien dirigió los destinos de la selección mexicana durante el Mundial Qatar 2022: “Si el ‘Tata’ hubiera tenido esa intensidad para dar indicaciones en el segundo partido del Mundial… Pero no”.

LA NACION