Un periodista mexicano estalló contra los árbitros del Mundial y destruyó a Leo Messi: “La pelota sí se mancha”

escuchar

“Hoy vengo de luto, porque la pelota sí se mancha”, así arrancó su comentario editorial Álvaro Morales, el periodista mexicano-guatemalteco de la cadena ESPN. Su declaración se produjo la misma noche en la que Argentina se coronó campeón del mundo en Qatar 2022: “Gracias al Dibu y a Di María, Mesissito tiene una Copa del Mundo y una Copa América. Aplausos para ellos dos, por favor”, añadió en sus redes sociales.

El comentarista deportivo incluyó en su lamento al extécnico de la selección mexicana, Gerardo “Tata” Martino, argentino de nacimiento, a quien felicitó de manera sarcástica como “clave en el camino para que Argentina se consagrara campeona del mundo”, debido al planteamiento que hizo en el encuentro de la fase de grupos entre ambas escuadras.

El periodista Álvaro Morales arremetió contra el arbitraje de la final

No obstante, la crítica del comentarista se centró en el arbitraje de la final del Mundial Qatar 2022: “Felicito, por supuesto también a Slavko Vinčić, a Dani Desmond, Antonio Mateu Lahoz, a Daniele Orsato y a Szymon Marciniak, árbitros que marcaron penales que no debían cobrarse para la selección argentina”, siguió.

En particular, el último hombre mencionado por Morales fue el polaco encargado de supervisar la final de Argentina vs Francia, a quien el periodista sentenció: “Lo de hoy fue terrible”, dijo, al tiempo que recriminó a los integrantes del videoarbitraje: “¿Y el VAR? ¿Dónde estuvieron las expulsiones de Acuña, del Dibu?, ¿Dónde estuvo la anulación del gol en tiempo extra de Messi cuando hay una invasión al terreno de juego? No estuvo. Y el VAR, validando la ilegitimidad en ciertas jugadas”.

Aunque el periodista de ESPN no fue el único que asestó duras críticas al árbitro central, también hubo quienes alabaron su desempeño. Por ejemplo, el británico Mike Dean, quien en su crónica para el Daily Mail aseguró: “El excelente árbitro polaco Szymon Marciniak tomó la decisión de la Copa del Mundo cuando amonestó a Marcus Thuram por zambullirse, en lugar de otorgarle un penal a Francia”.

“Gracias argentinos, estuvieron en mi corazón”

El periodista Álvaro Morales 'agradeció' irónicamente a los argentinos

A lo largo del Mundial, Álvaro Morales fue un constante crítico del desempeño de la selección argentina y en particular de Messi, algo que lo puso bajo los reflectores y las críticas de los aficionados albicelestes. “Querían ver a Messi campeón. Les agradezco a los 45 millones de argentinos por haber estado en su mente. Ustedes estuvieron en mi corazón”, remató el periodista.

También aseguró que el hecho de que Messi haya conseguido su primera Copa del Mundo “es más un fracaso en su carrera, con un solo título del mundo. Cuando, por ejemplo, Pelé se ríe de eso, y tiene tres”, expresó sin piedad durante su participación en la cadena deportiva durante la noche del domingo.

Tras referirse al rosarino, el periodista deportivo también habló sobre “historia” y consideró: “Ciertamente todos estos detalles no son tan vergonzosos como, por ejemplo, el 78, con un portero [arquero] argentino en la selección de Perú y un gobierno que influye y con un tramposo y dopado como Diego Armando Maradona que, entre otras cosas mete la mano”.

Con el pase de Argentina a la final del Mundial, Álvaro Morales había manifestado entusiasmo por el sobresaliente papel de Julián Álvarez, quien marcó dos goles en la victoria de 3-0 frente a Croacia, pero en esta ocasión, ningún jugador de la escuadra de Lionel Scaloni mereció su reconocimiento.

LA NACION