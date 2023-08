Recibió su permiso de trabajo y el seguro social para EE.UU., y cuenta cómo fue su proceso de parole

escuchar

Una mujer nicaragüense contó en sus redes cómo tramitó el parole humanitario para ingresar a Estados Unidos. Narró el paso a paso desde la previa hasta qué sigue después de la aprobación. En su caso, solo tuvo que esperar algunos meses para que le admitieran la solicitud, así como pocas semanas para que le enviaran su permiso de trabajo y el número de seguro social, ambos necesarios para obtener un empleo en ese país.

La usuaria @lifewithferg publicó un video en TikTok para dar más detalles de su proceso. Según relató, su patrocinador envió el formulario de parole a principios de enero de 2023. A mitad de ese mismo mes, a ella y al peticionario les llegó un correo sobre los siguientes pasos. Luego, se les notificó que el pedido había sido aprobado y por último solo esperaron los documentos finales.

“Yo estuve en el proceso de permiso de trabajo por 78 días; luego me llegaron tres cartas”, dijo. Esos papeles eran la carta de aprobación del permiso de trabajo, el número de seguro social y la credencial del permiso de trabajo. “Esto lo tienen que guardar bajo candado, cuiden mucho esas tarjetas”.

Una joven mostró cuando le llegó el permiso de trabajo de EE.UU. por medio del parole

El proceso de parole humanitario para EE.UU.

Por otro lado, la tiktoker remarcó cada parte del proceso, para tenerlas en claro:

Asegurarse de que se cumple con todos los requisitos y documentos necesarios. En su caso, aplicó para el parole especial para ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela.

Verificar si el patrocinador es apto. “Debes comprobar que él tiene los recursos económicos necesarios para pedirte”, dijo.

Que el patrocinador envíe el Formulario I-134A

Una vez que se confirme el caso, el extranjero debe ahora brindar su información: “En el documento que te mandan de caso confirmado te van a enviar unas instrucciones”.

Escanear el pasaporte del extranjero en la aplicación CBP One.

Esperar la respuesta. “A mí me mandaron una notificación de que fue aprobado, junto con la autorización para poder viajar”, recalcó.

¿Qué hacer una vez que te aprobaron el parole humanitario en EE.UU.?

La joven nicaragüense también brindó recomendaciones e información sobre qué es lo que se debe hacer cuando ya está aprobado el permiso migratorio. Lo primero que enfatizó fue el tiempo para llegar a EE.UU.: “Cuando ya te mandaron la autorización para viajar tienes 90 días para salir de tu país”.

Luego, narró cómo llegó a la frontera y qué les dijo a los agentes migratorios para que la dejaran pasar: “Me bajé del avión, hice mi fila en migración y le comenté: ‘Yo vengo con parole’... Me pidió mi autorización, mi identificación y me pasó a otra habitación”. Cuando la identificaron como beneficiaria del programa, la sometieron a otro proceso de revisión: “Me pidieron la dirección de mi patrocinador y su número de teléfono... ya después me pasaron a otro cuarto y me tomaron las huellas. Ahí me dijeron ‘bienvenida a EE.UU.’ y me dejaron ir”.

Una tiktoker contó cómo tramitó el parole humanitario de EE.UU.

Por último, la tiktoker afirmó que el permiso de trabajo y el número de seguro social no se dan por defecto, sino que hay que solicitarlos. “Entré a mi cuenta de Uscis y ahí apliqué para el Formulario I-175. Entonces me preguntaron si también quería el seguro social”. Además, resaltó la importancia de tramitarlos para tener una permanencia regular en territorio estadounidense. “Cuando lleguen, comiencen a hacer todo legal, tramiten sus documentos oficiales”, cerró.

