Un polémico periodista mexicano cruzó al Kun Agüero y lo mandó “a la escuela”: “No todo es dinero, edúcate”

Un video de la celebración de la selección argentina en el vestuario tras el triunfo ante México en el Mundial de Qatar 2022, encendió la llama de la polémica después de que un gesto de Lionel Messi, en el que empuja con el pie una camiseta intercambiada con el rival, se compartiera miles de veces en redes sociales. En respuesta, seguidores mexicanos criticaron un supuesto desdén del delantero del Paris-Saint Germain.

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien actualmente ostenta el título de campeón mundial de peso supermediano, se volcó contra Messi en Twitter y aunque varios personajes, tanto mexicanos como argentinos, han buscado explicarle el contexto de esas imágenes, nadie logró detenerlo en medio del conflicto.

El Kun Agüero también cruzó a Canelo para defender a Lionel Messi Captura

Uno de ellos fue Sergio “Kun” Agüero, quien le envió un tuit intentando calmar los ánimos: “Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor”, fue parte de lo que argumentó el exseleccionado. Pero lejos de detener los ataques de Canelo, recibió una intensa reacción porque lo llamó “hipócrita”.

Un tercer personaje entró en la discusión para responder a Agüero. Se trata del conductor mexicano Esteban Arce, quien desde hace varios años se ha visto involucrado en distintas polémicas. “Kun no te metas, es un pleito entre números 1″, escribió y después lo aleccionó sobre su forma de escribir: “¿Ves lo importante de haber ido a la escuela? No todo es jugar fútbol y ganar dinero”.

El polémico periodista Esteban Arce le respondió al Kun Agüero captura de Twitter - captura de Twitter

El tuit de Arce, quien se encuentra en Qatar como hincha del tricolor, acumula más de 15.000 likes y cientos de respuestas, algunas en apoyo y otras en las que le piden no intervenir. “Esteban, que logró sobresalir por un programa como El Calabozo, donde el guión era burlarse de las discapacidades físicas de tipos como Sammy, del color de piel de Lencho, de invitados como Laboriel, quiere educar al Kun Agüero. El chiste se cuenta solo. Ya siéntese, don”, escribió un usuario.

Quién es Esteban Arce

En su juventud, Esteban Arce buscó ser futbolista, pero tras una lesión se acabó su carrera, estudió en la universidad y en 1985 inició su camino en los medios de comunicación como locutor. Más allá de su participación en varios programas mexicanos, el conductor de 60 años es conocido por sus polémicas.

En 2016, Arce fue incendiado en redes sociales por emitir comentarios considerados homofóbicos en referencia al matrimonio entre personas del mismo sexo: “La naturaleza es sabia y no trates de meter cosas a la naturaleza, es lo que es. No es mi ideología, la naturaleza pone un hombre y una mujer, esto es lo normal: que tengan hijos se reproduzcan, lo que viene a lado ya no es normal, aunque lo digas tú, lo diga Shakespeare o lo diga Einstein”, dijo en la emisión Matutino Express.

Esteban Arce es un polémico periodista y conductor mexicano que ha sido criticado por sus discursos considerados homofóbicos @Ftv_MatutinoEx - @Ftv_MatutinoEx

En ese momento, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) intervino abriendo una queja formal. Pero esta no fue la primera ni la última vez que estuvo en medio de las críticas. Hace unos años, el conductor fue increpado por estudiantes universitarios después de emitir, lo que consideraron, un discurso discriminatorio.

Además, se convirtió en tendencia en Twitter tras anunciar que daría de baja su cuenta en Netflix debido a la postura en defensa del aborto que asumió la empresa públicamente. También criticó que Disney se adhiriera a esta lucha: “Increíble que una empresa de entretenimiento eminentemente infantil como Disney saque los colmillos contra un estado que quiere proteger la vida y la familia”, escribió en la red social.

La controversia iniciada por Canelo Álvarez ya ha sido retomada en medios internacionales y más personajes siguen involucrándose en ella, mientras se acercan los partidos definitorios de la fase de grupos en el Mundial.

