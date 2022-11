Qatar 2022: el Kun Agüero le respondió al boxeador Canelo Álvarez y defendió a Lionel Messi

escuchar

El domingo, horas después de que Argentina le ganara a México 2 a 0 por el grupo C del Mundial Qatar 2022, el boxeador mexicano Canelo Álvarez malinterpretó un gesto de Lionel Messi en el vestuario tras la victoria y lo amenazó porque consideró que el capitán argentino le había faltado el respeto a su camiseta tricolor. Sergio Kun Agüero salió a defender a su amigo: “Señor Canelo, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Horas atrás, el multicampeón Canelo había cuestionado con dureza a Messi por un video tomado en el vestuario tras ganar en medio de los festejos. “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????”, interrogó el boxeador a sus seguidores en Twitter, lo que terminó en un sinfín de cruces y respuestas.

En la imagen, se lo ve al 10 argentino parado parcialmente sobre la camiseta mexicana de la que habla Canelo en pleno canto colectivo. Luego, ya sentado, el delantero del PSG hizo con la pierna derecha un movimiento para quitarse el botín y desplazó un poco, sin mala intención, la prenda verde.

“Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor. Después, si ves bien, [Messi] hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, prosiguió en su aguerrida defensa el Kun desde la misma red social.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Tras ver ese video, Canelo incluso llegó a amenazar explícitamente a Messi. “¡Que pida a Dios que no me lo encuentre!”. El mexicano es hoy por hoy uno de los mejores boxeadores del mundo. Álvarez explicitó que su enfado era específico contra Messi, como lo aclaró en uno de los tuits dedicados al futbolista más famoso del mundo.

Desde que está la playera de MEXICO en el suelo ya es un insulto Déjense de pendejadas de que fue o no fue. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Pero el “enojo” del pugilista no parece acabar. En la madrugada de hoy hora argentina Canelo continuó con el tema. “Desde que está la playera de Mexico en el suelo ya es un insulto. Déjense de pendejadas de que fue o no fue”, escribió.

