Canelo Álvarez: el multicampeón que no pudo llegar a ídolo popular en México y sorprendió con sus tuits contra Lionel Messi

La bomba estalló en Twitter a las 9 de la noche en punto. Saúl Canelo Álvarez se puso el traje de patriota mexicano y disparó una catarata de tuits en los que acusaba a Lionel Messi de mancillar un símbolo nacional. A la par del reclamo del boxeador, multicampeón y uno de los mejores libra por libra del mundo de los últimos años, se viralizó un video que dividió aguas: el astro argentina en plena celebración después de la victoria ante México, en el vestuario, se saca el botín y empuja con el pie una casaca rival -intercambiada en el final-, que yace en el piso. El gesto, mientras los jugadores argentinos cantaban y festejaban, fue tomado como una afrenta por la estrella del pugilismo.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”, fue el primer comentario de Canelo. A partir de ese momento, el boxeador subió la temperatura a medida que tuiteaba. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, fue lo que siguió, y allí empezaron a lloverle las respuestas, tanto de seguidores mexicanos como de argentinos. Pero el Canelo no entró en razones y se trenzó con varios, incluidos periodistas, que le marcaban que el gesto de Messi no tenía nada de afrenta ni de falta de respeto. Hasta el mismísimo Kun Agüero le respondió: “Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, escribió el excompañero de Leo Messi en su tuit.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

¿Por qué Canelo reaccionó de esa manera? Un hombre que suele ser parco y no generar demasiado escándalo en sus apariciones como boxeador. De bajo perfil, no suele realizar demostraciones chauvinistas o dialécticas en las previas de sus combates. Mayormente, el nacido en Guadalajara, tiene un comportamiento correcto.

A los 32 años, Saúl Álvarez es desde hace varias temporadas de los mejores boxeadores del planeta, y uno de los más convocantes. Sin embargo, no representa para el pueblo mexicano la idolatría que sí generaba Julio César Chávez. El excampeón de los welters no solo está considerado el deportista más importante en la historia de México, sino que para todos es el campeón del pueblo. Álvarez, en cambio, no llega a la altura de ídolo popular, pese a que es innegable todo lo que ha logrado sobre el ring: ha sido monarca en cuatro categorías diferentes, de superwelter a semipesado. Se ha enfrentado con los mejores boxeadores de su tiempo, y solo Floyd Mayweather pudo frenar su andar victorioso al vencerlo en su pelea número 44. Les ha ganado a Miguel Cotto, Julio César Chávez Jr., Shane Mosley, y protagonizó una memorable trilogía con Gennady Golovkin, que se transformó en uno de los últimos grandes clásicos del boxeo.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

Sin embargo, Canelo representa una figura universal, mas no un ídolo popular entre los mexicanos, a la altura de Chávez o del mismísimo Rubén Olivares. El mexicano medio se ha encaramado, sí, en la ola del Canelo cuando estaba en la cresta de la ola, pero fue impiadoso con sus pasos en falso, como la derrota en mayo frente al ruso Dmitry Bivol, que le dio una verdadera clase de boxeo y le demostró que el peso semipesado le quedaba grande. Canelo representa, sí, una figura central para la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Ellos sí lo sienten como un gran ídolo. No es lo que ocurre fronteras adentro, donde no llega a la estatura de los antes mencionados.

Canelo siempre fue un hombre respetuoso e incluso deferente con la Argentina. Incluso, su tuit posterior a la derrota de México ante el seleccionado de Scaloni se traducía en una hidalgo reconocimiento a lo ocurrido. “Mis respetos para argentina. Mexicano hasta los huesos”, escribió luego del 2 a 0 con goles de Messi y Enzo Fernández.

Tampoco es un hombre que ha recurrido a gestos demagogos para sumar afecto de los mexicanos.

Ubicado por Forbes como el octavo deportista que más facturó en 2022, con una cifra estimada en 90 millones de dólares, este, sin embargo, no ha sido un año bueno para el tapatío: a la derrota con Bivol y la pálida actuación en la tercera pelea con Golovkin se le suma una operación de muñeca que lo sacará del juego hasta mediados del año próximo.

