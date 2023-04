Un reconocido influencer resaltó lo que muchos se pierden de Miami: “No es solo South Beach”

escuchar

“Muchos no saben esto”, inició uno de sus videos un reconocido influencer y experto en viajes, donde resaltó lo que muchos se pierden cuando visitan o viven en Miami, Florida. Desde su perspectiva, la ciudad tiene mucho que ofrecer, más allá de solo South Beach y Ocean Drive. En un intento de ampliar la visión, nombró una serie de destinos y dio algunas recomendaciones para disfrutar más la experiencia.

Dustin Luke, como se identifica en sus redes sociales, publicó el clip en su cuenta de TikTok, @eldustinluke. Allí, explicó a su casi medio millón de seguidores que muchos comenten el error de pasar sus vacaciones únicamente en la playa más famosa. Así, además de limitar su experiencia, conviven en un área demasiado concurrida con otros cientos de personas que intentan divertirse. “Piensan que es eso, nada más”, expresó.

El barrio de South Beach es reconocido por sus playas, así como por la atmósfera que ofrecen para los lugares nocturnos y restaurantes del más alto nivel. Sin embargo, la aventura local queda a un lado. Por ello, Dustin recomendó seguir algunas cuentas de organizaciones o de eventos en redes sociales para enterarse de lo que sucede más allá de lo turístico. “Incluso te puedes juntar con la gente de (organizaciones) sin fines de lucro para también dar un poco al mundo”, añadió.

El influencer recomendó otro tipo de actividades además de solo visitar las playas en Miami

La lista fue compartida inicialmente por una residente de Miami identificada como Sofia (@thatgirllatfiu), quien aclaró: “He conocido a muchas personas que se mudaron a Miami y se fueron al año, porque no pudieron convertirla en su hogar. Eso fue porque se movieron siempre por las partes turísticas, donde todo es superficial y temporal. Cambia eso y apoya los negocios e iniciativas locales”. Además, aclaró que los residentes, como ella, no suelen visitar South Beach. Sus sugerencias de otras actividades fueron:

Books & Books

O’ Miami Poetry Festival

Miami Beach Bandshell

Lagniappe

Little River Flea Market

Berry Farm

Understory

The Underline

Peréz Art Museum

Raw Figs Figure Drawing

En los comentarios del clip del influencer, la comunidad virtual se pronunció sobre sus propias visitas a Miami. Aunque muchos estuvieron de acuerdo en que era importante recorrer la zona, otros afirmaron que no había algo más interesante que la playa y las fiestas. “Es que Miami es South Beach”; “Fui dos veces a Miami y recorrí de punta a punta. Me quedé en Coral Gables y en Kendall Lakes y me encantó”; “Miami, si no es para fiestas, no tiene nada de interesante”; “¿Hay más playas en Miami?”, escribieron entre las reacciones.

Una residente en Miami afirmó que muchos desconocen las actividades locales, más allá de lo turístico

¿Qué hacer en Miami?

Además de las icónicas playas, Miami cuenta con destinos populares tanto para residentes como para turistas, como los parques y áreas verdes en la ciudad, así restaurantes con gastronomía variada.

El portal de viajes US News reunió 25 actividades y destinos para disfrutar Miami en su máximo esplendor. Los más destacados, además de la costa, fueron: la Pequeña Habana, un vecindario simbólico y cultural para la herencia cubano-estadounidense; Wynwood Walls, un museo al aire libre; Art Deco Historic District, entre otros.

LA NACION