Un sistema frente a Texas podría convertirse en la primera tormenta tropical del Atlántico

MIAMI (AP) — Un conjunto de tormentas en la costa del golfo de Texas podría convertirse en la primera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Las tormentas amenazaban con causar lluvias intensas que podrían provocar inundaciones peligrosas en estados del sur, incluidos Texas y Louisiana. El sistema se encontraba la mañana del martes a unos 105 kilómetros (65 millas) al suroeste de Corpus Christi, Texas, según un aviso del centro de huracanes.

Los meteorólogos esperan que el sistema se fortalezca, posiblemente hasta convertirse en una tormenta tropical. Pero las zonas costeras de Texas y Louisiana podrían experimentar condiciones de tormenta tropical esta semana, incluso si el sistema no recibe oficialmente un nombre, indicó el director del centro de huracanes, Michael Brennan.

“El principal peligro con este tipo de sistemas es, en gran medida, la inundación causada por las fuertes precipitaciones”, señaló Brennan. “Y podríamos ver inundaciones repentinas y urbanas potencialmente mortales a lo largo de la costa de Texas hacia el este, hasta el centro de Mississippi, hasta el jueves. Las lluvias prolongadas podrían extender la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana”.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta eran de alrededor de 45 km/h (30 mph) la mañana del martes, apenas por debajo de los 63 km/h (39 mph) necesarios para que se le asigne el nombre de tormenta tropical.

Houston, donde el miércoles se jugará el partido mundialista entre Portugal y la República Democrática del Congo, está bajo advertencia de inundaciones desde el lunes. El estadio está cubierto y no se han anunciado planes para trasladar o reprogramar el partido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.