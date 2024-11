Un supermercado con más de 100 tiendas cambia su política de autopago tras las quejas de sus clientes

Schnuck Markets, la tradicional cadena de supermercados con más de 115 ubicaciones en Estados Unidos, específicamente en los estados de Missouri, Illinois, Indiana y Wisconsin, se vio obligada a realizar un cambio en sus políticas después de quedar en el ojo de la tormenta. Tras más de ocho décadas de crecimiento constante, las estrictas reglas para las cajas de autopago causaron indignación de sus clientes y la empresa debió dar un volantazo.

Las terminales de autopago de Schnuck Markets tienen como finalidad hacer más eficiente y ágil el tránsito de las personas por la tienda. Ayudan a evitar demoras innecesarias, como sucede cuando se generan largas filas frente a las cajas. Sin embargo, en febrero de este año Schnuck cambió el sistema de autopago y limitó a 10 los productos que las personas podían llevar con este método, una cantidad que sus clientes habituales consideraron muy baja, según detalló The Sun.

Schnucks amplió la cantidad de productos para las cajas de autopago

La cantidad de quejas parece haber sido relevante, ya que recientemente la cadena volvió a cambiar el sistema. Ahora son 15 los productos que se pueden procesar a través de las cajas de autopago. Aunque la compañía no realizó ningún anuncio oficial sobre el tema, en diálogo con FOX 2, un portavoz de Schnucks señaló: “Después de escuchar los comentarios de nuestros clientes durante varios meses, recientemente aumentamos el límite de autopago de 10 a 15 artículos en todas las tiendas”.

Aunque no se emitió un comunicado oficial, las declaraciones públicas del vocero se volvieron inevitables debido a que muchas de las quejas de los clientes no se canalizaron a través de los medios privados de la empresa. En su lugar, estas quejas fueron publicadas en Reddit y rápidamente ganaron notoriedad al ser difundidas por medios nacionales y locales. Esta situación no solo reveló la magnitud del descontento entre los clientes de Schnuck Markets, sino que también la capacidad de las redes sociales para amplificar las voces de los consumidores.

En uno de los hilos de Reddit que motivaron el cambio, las personas explicaban que “10 artículos era un número demasiado bajo”, otros usuarios planteaban que entre 15 y 20 era un número ideal, e incluso algunos redditores decían que dejarían de comprar en las tiendas de Schnuck ya les habían prohibido completar su compra por encima de los 10 artículos.

El límite de artículos para el autopago y el problema de los robos

Según lo señalado por Fox 2, el límite de artículos para el autopago se estableció originalmente basándose en un análisis que sugería que la medida mejoraría los tiempos de espera de los clientes y haría más eficientes los servicios prestados por los empleados en otras áreas de la tienda, minimizando al mismo tiempo los riesgos de robo, que a menudo se asocian con la utilización del sistema para compras de un mayor número de productos.

“Debido a que las cajas de autoservicio son más susceptibles al robo, este límite de artículos nos ayudará a mantener nuestros costos mientras mantenemos los precios más bajos para nuestros clientes”, habían señalado a Ksdk desde la cadena cuando tomaron la decisión de fijar el límite de 10 artículos.

La empresa negoció para lograr el equilibrio

Al aumentar el límite a 15 unidades, Schnuck evalúa que de esta manera se reducirán las quejas de los clientes sin comprometer el sistema de seguridad y control. Este ajuste pretende mantener un equilibrio, al mantener contentos a los compradores sin que la empresa pueda verse afectada por un incremento en los robos de productos.

En este sentido, la compañía confía en que esta decisión le permitirá a los clientes realizar compras más grandes con mayor comodidad, sin sacrificar la eficiencia y seguridad del sistema de autopago.