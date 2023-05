Un supermercado de Florida se negó a cumplir con un pedido y la reacción de los clientes fue explosiva

escuchar

El pasado 26 de abril, una cofundadora de la organización sin fines de lucro Peer Support Space, con sede en Orlando, Florida, paró en un supermercado en Colonialtown para comprar una torta. Cuando llegó al mostrador dio las instrucciones de que incluyeran el mensaje el glaseado: “Las personas trans merecen alegría”. No obstante, la respuesta que obtuvo la descolocó. El caso tuvo lugar mientras la legislatura de Florida avanza en la aprobación de una serie de leyes contra los miembros de esta comunidad.

Dandelion Hill, quien es trans, solicitó el mensaje, que describió como “sano y sencillo”. Sin embargo, se dio cuenta de que algo iba mal cuando el trabajador comenzó a dudar. “Me dijo: ‘ahora vuelvo’”, contó Hill en declaraciones consignadas por The New York Post. “Después de esperar lo que me pareció una eternidad”, narró, “un encargado de la panadería volvió, me miró directamente a los ojos y me dijo: ‘Lo siento, no podemos escribir eso. No estamos autorizados a tomar postura en este asunto’”.

Para Hill, esta respuesta fue desconcertante, sobre todo porque se dirigía a un evento promovido por esa comunidad: “Trato de dar un mensaje de esperanza y me derriban en ese momento. Fue realmente hiriente”.

Mientras tanto, Yasmin Flasterstein, también cofundadora de Peer Support, volvía del baño del negocio y siguió la conversación con los empleados. “No puedes adoptar una postura sobre si las personas trans merecen o no alegría”, les dijo. No obstante, la respuesta fue la misma.

Así quedó la torta final, luego del glasé hecho por los propios clientes Peer Support Space

Si bien vivió un trago amargo, Hill no culpa a los empleados. Incluso recordó que una de las trabajadoras le dijo que tenía amigos trans y que accedió, entre lágrimas, a escribir: “Las personas merecen alegría”. También le dio glaseado rosa y dejó un espacio en la torta para que pudieran escribir “trans”.

Buscan una explicación

Tras el incidente, Flasterstein contactó al supermercado para determinar si tenían alguna política al respecto. En un correo electrónico que compartió con el Washington Post, la cadena de tiendas de comestibles reconoció que hubo un error de comunicación y que los empleados sí podían escribir el mensaje.

“Nuestra política indica que nuestros empleados pueden escribir declaraciones que no tengan derechos de autor o marca registrada, apoyen una causa benéfica, sean objetivas y se considere que tienen una connotación positiva”, afirmó la compañía: “Como indicamos en nuestra conversación de Facebook, nuestros empleados deberían haber cumplido con su solicitud”.

Flasterstein no estuvo conforme y exigió que se disculparan con Hill, quien lloró delante de otros compradores. La asociación que confundaron, Peer Support Space, se centra en la comunidad LGBTQ y tuvo origen luego del tiroteo en la discoteca Pulse, en 2016, en el que murieron 49 personas. La torta estaba destinada a un acto en el que los voluntarios preparan paquetes de ayuda y escriben notas para los miembros de el grupo.

Un panorama difícil en Florida

La semana pasada, los legisladores de Florida aprobaron un proyecto de ley que prohíbe a los transexuales usar baños públicos según su identidad de género. También se aprobó que los proveedores de atención sanitaria y compañías de seguro tuvieran la opción de negar sus servicios por “objeciones de conciencia”, según el Washington Post.

El año pasado, el gobernador Ron DeSantis firmó el proyecto “No digas gay”, que prohíbe la enseñanza en las aulas hasta tercer grado de temas de identidad de género y sexualidad, el cual se amplió recientemente para abarcar toda la educación básica.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó diferentes iniciativas de ley Alicia Devine - Tallahassee Democrat

Desde la perspectiva de Hill, estos proyectos han creado un ambiente hostil, por lo que lo ocurrido en el supermercado tuvo un impacto más profundo. “Sinceramente, ha sido difícil encontrar la motivación para levantarse por la mañana a raíz de la legislación hostil aquí en Florida (...)”, declaró.

LA NACION