El gesto de Lucas Benvenuto con Thelma Fardin tras la absolución de Juan Darthés: “Acá estamos”

“¿Qué le pide la Justicia a la infancias?”. Este sábado, Thelma Fardin ofreció una conferencia de prensa, luego de que trascendiera el fallo de la absolución de Juan Darthés en Brasil, tras casi dos años del comienzo del juicio contra el actor. La protagonista de La estrella roja envió un mensaje de aliento y resistencia a las víctimas y sobrevivientes y, en este marco, Lucas Benvenuto expresó su apoyo a la actriz, a través de sus redes sociales: “Te abrazo”.

Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Darthés en diciembre de 2018, en Nicaragua, donde se encontraban durante la gira del elenco de la novela de Patito Feo en 2009. En aquel momento, Thelma tenía 16 años y el intérprete de Se dice amor, 45.

Thelma Fardin: “Estoy cansada, pero no me van a quebrar y esto no termina acá”

Casi tres años después, comenzó el juicio, el 30 de noviembre de 2021. Este fin de semana, Fardin ofreció una conferencia de prensa luego de que se conociera la absolución de Darthés, que fue confirmada previamente a LA NACION por el abogado del acusado, Fernando Burlando. “Nadie dijo que iba a ser fácil”, apuntó la actriz.

En tanto, miles de seguidores de la intérprete le mostraron su apoyo a través de las redes sociales, donde compartieron mensajes de agradecimiento y ánimo por iniciar la batalla judicial. Lucas Benvenuto, quien acusó a Juan Martín Rago, popularmente conocido como Jey Mammon, le dedicó unas palabras de aliento a Fardin, quien estuvo a su lado cuando se hizo pública la prescripción de su denuncia en 2021.

El mensaje de apoyo de Lucas Benvenuto a Thelma Fardin Instagram: lucasbenvenutoo

“Esto no nos adoctrina. Acá estamos. Te abrazo”, publicó Benvenuto a través de su cuenta de Instagram. El fallo del Juzgado Penal Federal de San Pablo determinó: “Se concluye que existe duda sobre la ocurrencia o no de la conjunción carnal, esencial para la configuración del delito descrito en el art. 213 del Código Penal, con redacción dada en la época de los hechos, según se describe en la denuncia. En este caso, se resuelve a favor del imputado, siendo la absolución la medida que se impone”.

Thelma Fardin: “Que esto no nos adoctrine”

La actriz ofreció la conferencia de prensa rodeada de sus compañeras del colectivo Actrices Argentinas, quienes la acompañaron también en el proceso de denuncia años atrás. “El fallo reconoce el abuso, reconoce el sexo oral, la penetración con la mano... pero dice que no se alcanza a probar que hubo penetración con el pene y, por eso, no se considera violación”, advirtió Fardin.

Y siguió: “¿Qué esperan? ¿Qué le está pidiendo la Justicia a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas?”. “Prácticamente, le dice a la niña de 16 años que fui y que fue abusada en esa habitación que esperaba que filme el momento de la penetración para poder probarlo. En Brasil, solo el 1% de los abusos sexuales obtienen condena. No soy la excepción, soy la regla”, prosiguió la actriz.

Para cerrar, envió un contundente mensaje a las víctimas y sobrevivientes. “Le quiero pedir, a todas esas personas que rompieron el silencio, que hablaron después de esa conferencia en 2018, que no sientan que esto las adoctrina. A mí, no me adoctrina, no me calla, no me quiebra, no cambia mi convicción de seguir luchando”, aseveró. Y concluyó: “La Justicia es el último bastión del patriarcado. La revolución social no la frena un juez de primera instancia ni un sistema judicial vetusto. La revolución y la emancipación de nuestra voz ya la conquistamos”.

