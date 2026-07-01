Una España diezmada inicia un reto colosal ante la pujante Austria

Una tropa diezmada que afronta cinco duelos a vida o muerte en 17 días es el colosal reto al que se enfrenta la selección española si quiere sumar su segunda estrella, empezando por los dieciseisavos del Mundial, el jueves (19:00 GMT) ante la pujante Austria en Los Ángeles.

Que España llega muy justa a la fase decisiva del gran torneo es un hecho: ya inició el Mundial con varios jugadores renqueantes y la violenta batalla de Guadalajara, el triunfo 1-0 ante Uruguay el pasado viernes, la dejó sin Yéremy Pino y Nico Williams.

Los dos extremos se unieron en la enfermería a Víctor Muñoz, que no ha debutado por lesión, por lo que Lamine Yamal es el único especialista en banda disponible para Luis de la Fuente.

"Sí, puedo jugar 90 minutos ante Austria", declaró el fenómeno de 18 años el martes en una entrevista de radio tras una entrada en juego progresiva en una competición a la que también llegó tras una lesión.

Con Lamine diciendo presente, De la Fuente podría devolver la titularidad a Dani Olmo, el futbolista que se ha mostrado más clarividente en una España hasta ahora gris salvo el rato en el que noqueó a Arabia Saudita (3-0 en 23 minutos, 4-0 final).

Olmo, titular aquel día en Atlanta, había comenzado en el banquillo en el debut ante Cabo Verde (0-0) y volvió a ejercer de revulsivo ante Uruguay.

Por detrás, Rodri y Pedri, titulares en los tres partidos de la primera fase, en una medular a la que le ha faltado dinamismo y velocidad.

"Tenemos que aplicarnos en que el balón corra mucho a la velocidad a la que estamos acostumbrados a desplazarlo, para generar situaciones de desequilibrio en diferentes zonas del campo", reconoció De la Fuente.

- Romper la maldición -

La última vez que España ganó un duelo de eliminación en un Mundial fue cuando se proclamó campeona en Sudáfrica 2010.

Desde entonces, eliminación en los grupos en 2014 y en octavos en 2018 y 2022, en ambas ocasiones con una inerte exhibición de pases para finalizar cayendo en los penales ante Rusia y Marruecos.

Fabián Ruiz, uno de los veteranos de la Roja, esquivó la cuestión cuando la AFP le preguntó el martes, centrándose en el duelo ante Austria.

"Va a ser un partido difícil, Austria es una buena selección que tiene buenos jugadores. Hemos visto que hoy cualquier selección puede ganar a otra", señaló, en referencia a la eliminación de Alemania a manos de Paraguay el lunes en los penaltis (1-1, 4-3 en la tanda).

Además de romper la maldición de 2010, la Roja tendrá que elevar considerablemente su nivel ante Austria, 23ª en la clasificación FIFA y en una línea ascendente en los últimos años como demostró con una buena actuación ante Argentina a pesar de perder 2-0 con un doblete de Lionel Messi.

- Defensa sólida -

Sin el brillo que se le presupone al juego de la campeona de Europa, España puede presumir al menos de solidez defensiva para llevar a 34 la racha de partidos oficiales consecutivos sin derrota -en el tiempo adicional-.

Es el único equipo, junto a México, que el martes alcanzó los octavos con una brillante victoria 2-0 sobre Ecuador, en no haber recibido goles en el torneo.

Muestra de que De la Fuente está satisfecho con su retaguardia, el técnico prácticamente no la ha tocado en los tres partidos, con Aymeric Laporte y Pau Cubarsí en la zaga, y Marc Cucurella en la izquierda jugando todos los minutos, mientras que en la derecha Marcos Llorente jugó dos y Pedro Porro uno.