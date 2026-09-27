Una fuerte tormenta azota el noreste de EE.UU.: inundaciones, cortes de luz y vuelos cancelados

BOSTON.– Intensas precipitaciones y potentes vientos azotaron el noreste de Estados Unidos el sábado, al fortalecerse una tormenta de una intensidad poco habitual para la temporada, lo que provocó la cancelación de cientos de vuelos y cortes de electricidad para miles de hogares.

Nueva York, Boston y Filadelfia se encuentran en la trayectoria de esta tormenta que, según las autoridades, podría causar graves inundaciones costeras.

“Prepárense de inmediato para una inundación significativa en las zonas bajas cerca de la costa”, que pueden suponer “rutas sumergidas y daños en viviendas y comercios”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en su último boletín.

5:21 PM Satellite: The strong Nor'easter continues to lift toward the northeast, well off the NJ coast. On the back side, the local area will see a thick area of clouds/light rain shifting toward the SW. Given the strength of the offshore system, N/NW winds remain gusty at times. pic.twitter.com/OYWZm5g64n — NWS Baltimore-Washington (@NWS_BaltWash) September 26, 2026

Más de 75.000 hogares y comercios en cuatro estados del noreste se encontraban sin electricidad a las 10 hora local (11 en la Argentina) del sábado, según el sitio especializado poweroutage.com.

Autoridades estatales a lo largo de la costa este del país instaron a la población a actuar con cautela. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que las inundaciones costeras son la mayor amenaza, pero que la tormenta también traerá lluvias intensas, vientos potentes y olas de hasta seis metros.

“La lluvia ya está en marcha y, aunque hasta ahora ha sido apenas media pulgada más o menos, anoten mis palabras: viene mucho más”, advirtió la gobernadora temprano el sábado.

Un automóvil queda parcialmente sumergido en el agua en una calle inundada durante una tormenta Nor’easter, en Nueva Jersey RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico no mostraba un alivio inmediato. Bob Oravec, meteorólogo principal del NWS en College Park, Maryland, señaló que habrá “muchos vientos fuertes, muchas mareas altas y posibilidad de lluvias intensas durante los próximos días en el noreste de Estados Unidos”.

Estas tormentas en el noreste de Estados Unidos, llamadas “nor’easters”, no son inusuales a medida que la región Nueva Inglaterra entra en el otoño, pero “esto podría ser un poco más temprano que el promedio para una gran tormenta”, indicó el experto.

El lento desplazamiento de la tormenta podría agravar la erosión de las playas al someter la costa a un periodo prolongado de vientos fuertes y oleaje, explicó Oravec.

El fenómeno climático en primera persona

En Long Island, Nueva York, algunas personas recorrieron en kayak calles inundadas.

En el municipio costero de Surf City, en Nueva Jersey, Kenny Formica estaba sentado en su casa mirando cámaras de vigilancia que mostraban cómo el agua subía dentro de la marina de su propiedad. Que el agua entre al edificio es algo poco común, comentó Formica. La última vez que recuerda que ocurrió fue durante el huracán Sandy, que, indicó, causó más de 4 millones de dólares en daños a su negocio.

Formica señaló que antes de la tormenta, los trabajadores aseguraron las amarras de los muelles, retiraron objetos sueltos y equipos para ponerlos fuera de peligro, y estacionaron los camiones y montacargas de la marina en el punto más alto del predio. Para la mañana del sábado, incluso esos ya estaban casi rodeados de agua.

HARROWING CONDITIONS 🌊: FOX Weather Storm Specialist Mike Seidel is in Greenport, New York, on Long Island, where massive waves caused by a major nor'easter are crashing up onto beachfront homes. Stay with FOX Weather as we continue to bring you live coverage on the storm all… pic.twitter.com/ekTlHroFtX — FOX Weather (@foxweather) September 26, 2026

Formica contó que se despertó el sábado con mensajes de clientes que reportaban embarcaciones y motos acuáticas desaparecidas. Un cliente le envió un video alrededor de las 4.00 de la mañana en que se veía su bote de 7,6 metros luego de que el viento lo arrancara de su elevador.

“Esto es como un bote de unas 3,6 toneladas y, ya sabe, un bote de 150.000 dólares. Simplemente desapareció”, expresó Formica.

En Ocean City, Maryland, el fuerte oleaje provocó erosión en la playa, arrancó cercas junto a las dunas y estaba provocando inundaciones. “En todos los canales, el agua está muy alta y está entrando a los patios traseros de la gente”, dijo Jay Boyd por teléfono.

Ted Friedli navega en kayak por un tramo inundado de Florence Avenue, en Long Branch, Nueva Jersey Noah K. Murray - FR171374 AP

Más al sur, Ellie Hodge estaba de pie en el umbral de su casa en Norfolk, Virginia, el sábado y observaba cómo los vehículos que pasaban dejaban estelas. La ciudad costera ha registrado inundaciones aisladas toda la semana debido al ciclón extratropical.

“Hemos visto autos quedarse atascados en la ruta, subiéndose a las veredas”, relató Hodge.

La tormenta obligó a muchas personas a cambiar de planes. Se cancelaron cientos de vuelos en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, al igual que la gran mayoría de los vuelos hacia los populares destinos turísticos de Massachusetts, Martha’s Vineyard y Nantucket.

Los Medias Rojas de Boston y los Cachorros de Chicago –ambos equipos de beisbol de las Grandes Ligas– tuvieron que reorganizar el calendario de su serie de tres partidos.

Un cartel de advertencia se observa en una calle inundada durante una tormenta Nor’easter, en Nueva Jersey RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ed Sheeran canceló sus conciertos de alto perfil del viernes y el sábado en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts. También se cancelaron: un triatlón Ironman en Nueva York y el festival Oceans Calling de tres días en Ocean City, Maryland, que se había promocionado en internet como “una ola de música”.

En Long Island, la propietaria de un ferry, Stephanie Sherman, dijo que había pausado las operaciones entre Patchogue y la isla barrera de Fire Island.

“Ha sido una tormenta bastante salvaje”, comentó Sherman. “Pero nada que no hayamos vivido antes. Estas ocurren de vez en cuando”, matizó.

Agencias AP y AFP