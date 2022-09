Una grúa cayó sobre un auto en Nueva York y su conductora se salvó de milagro: las impactantes imágenes

Lo que le ocurrió este martes a una joven en Nueva York quedó grabado en video y recorrió todas las redes sociales. Las imágenes de una grúa en construcción que se desplomó sobre su auto generaron un fuerte impacto en la comunidad virtual y muchos opinaron que fue un milagro que saliera ilesa.

En la grabación retomada por medios de comunicación como The New York Post y Telemundo se ve cómo la grúa de un camión se derrumba en la parte superior del auto en el Bronx, en un incidente en el que Danielle Cruz solo resultó con lesiones menores, de acuerdo con los miembros de la Policía y el cuerpo de Bomberos.

Cruz, de 22 años, no imaginaba lo que estaba por suceder cuando se detuvo en un semáforo, en un hecho que no se ve seguido en las grandes urbes del mundo. Los Bomberos fueron cruciales en su rescate y tuvieron que actuar rápido. La grúa se encontraba justo al lado de su auto, en un edificio en construcción en Bedford Park Boulevard, cerca de Villa Avenue en Jerome Park, justo antes de las 10.40 a.m. El brazo de elevación se estrelló contra el parabrisas delantero del coche en la intersección, aunque las causas de su caída fueron poco claras.

Una joven de 22 iba a la escuela cuando un brazo de grúa aterrizó sobre ella

Los reportes de Univision señalan que las personas que estaban cerca procedieron a auxiliar a la joven que tuvo un camino accidentado a sus clases en el Hunter College. La puerta de su coche no se abría porque quedó aplastada por el peso de la grúa.

Los Bomberos procedieron a evacuar a unos 29 trabajadores en la zona, donde se lleva a cabo un proyecto residencial de 11 pisos. Se trató de una medida de precaución mientras se esperaba la evaluación del Departamento de Edificios de la Ciudad.

Otros videos muestran cómo los testigos pasaron de la impresión a querer ayudar a la ocupante del vehículo. Afortunadamente, según los reportes, Danielle solo sufrió una lesión en la mano y la llevaron a toda prisa al hospital donde la reportaron estable y posteriormente le dieron el alta.

Una joven de 22 años salió ilesa luego de que un brazo de grúa se desprendió y cayó sobre su auto Peter Gerber/ The New York Post

La Policía de Nueva York detalló que también trasladaron a una segunda persona a la clínica, pero no dio más detalles de su estado de salud. También confirmó que los inspectores llegaron a la escena para responder sobre el colapso.

El departamento puntualizó que el camión ejecutaba una entrega y levantaba una carga de barras de refuerzo de un remolque sobre el techo del proyecto de construcción. No obstante, el brazo de elevación falló y se derrumbó hasta caer en la parte superior del camión y también del coche. No se reportaron daños en el edificio en construcción.

Piden revisar las regulaciones por esta construcción en Nueva York

En el sitio web del DOB, se reportaron varias quejas el martes, en las que se indicaban posibles operaciones de grúas inseguras en la zona y también se aseguraba que el gerente de seguridad no había realizado sus tareas de acuerdo con los protocolos y códigos, así como que no se emitieron los permisos correspondientes para el cableado y el sistema de alarma eléctrica.