Una ola de calor sin precedentes avanza hacia la costa este de EE.UU.

Una ola de calor sin precedentes se extiende este martes desde el oeste hasta la costa este de EE.UU. y mantiene a casi 100.000.000 de personas bajo alertas por altas temperaturas.

El fenómeno, conocido como "domo de calor", ya ha batido récords históricos en varios estados del oeste del país. En Billings, Montana, el termómetro alcanzó 44°C, superando la marca anterior de 42°C. En Salt Lake City, llegó a 43°C, por encima del máximo de 42°C.

Aunque el calor extremo y la humedad siguen afectando al oeste, ahora avanzan hacia la densamente poblada costa este, que ya había soportado temperaturas inusualmente altas a principios de mes.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que temperaturas superiores a lo habitual y condiciones potencialmente peligrosas afectarán este martes el noreste del país. El pico del calor se prevé para el miércoles, antes de expandirse hacia la región del Atlántico medio.

Desde Richmond, en Virginia, hasta Boston, en Massachusetts, se espera que las temperaturas alcancen entre los 35 y los 38°C, con valores máximos diarios que podrían igualar o incluso batir los récords históricos.

Se espera un alivio hacia finales de la semana, cuando las temperaturas comiencen a descender.

Científicos del grupo World Weather Attribution divulgaron un análisis que muestra que las condiciones calurosas y húmedas durante la anterior ola de calor en la costa este —que coincidió con la celebración del 250º aniversario de EE.UU. el 4 de julio— habrían sido "virtualmente imposibles" sin la influencia del cambio climático provocado por la actividad humana.

Los domos de calor pueden favorecer las llamadas "tormentas secas", en las que la lluvia se evapora antes de llegar al suelo. Si se producen, los rayos pueden desencadenar incendios forestales, dado que gran parte del oeste de EE.UU. ya atraviesa una situación de sequía.

Los científicos sostienen que un fenómeno de El Niño de gran intensidad, actualmente en formación en el Pacífico ecuatorial, también podría contribuir a la persistencia de este domo de calor.

El calentamiento récord de las aguas del Pacífico central está desplazando las áreas de formación de tormentas tropicales, lo que altera la corriente en chorro sobre el oeste de EE.UU. y favorece que el aire caliente quede atrapado en la región.

Los meteorólogos estadounidenses prevén que El Niño alcance su máxima intensidad entre octubre y diciembre, posiblemente en niveles récord, mientras que el mayor aumento de temperatura asociado al fenómeno se proyecta para 2027.