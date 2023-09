escuchar

Hace más de 10 años, una pareja de jóvenes decidió dejar atrás el clima cálido y el vibrante estilo de vida de Miami, Florida, para hacer un cambio radical en sus vidas y mudarse a una ubicación distinta, para encontrar una rutina más tranquila y la oportunidad de hacer realidad su sueño de construir su propia vivienda en el formato de tiny houses (minicasas).

En diciembre de 2011, John y Fin Kernohan compraron un terreno en el bosque de Georgia, justo al norte de Florida, que resultó más que suficiente para comenzar su proyecto de construir su pequeño hogar de solo 28 metros cuadrados, bautizado como Beloved Cabin (La cabaña querida).

Así fue la transformación del hogar de una pareja que dejó Miami por el bosque

En la construcción de la casa, que cuenta con una cocina, un baño, un dormitorio y un loft, utilizaron materiales reciclados y además instalaron paneles de energía solar, un colector de agua de lluvia y un sistema para producir metano para cocinar. En el exterior, levantaron un jardín con árboles frutales y verduras y criaron gallinas y patos para tener huevos frescos.

Para habilitar su pequeño hogar, utilizaron materiales reciclados y además instalaron paneles de energía solar Beloved Cabin / Facebook

John Kernohan recordó que la estructura les costó US$6500. En una entrevista con Business Insider compartió: “Una parte importante de la vida minimalista es tener gastos minúsculos”. Tras completar la construcción de su nuevo hogar en 2014, empezaron a buscar una ubicación más permanente para su casa y se ubicaron en la orilla del lago Oconee.

Tras cumplir su sueño de pareja, habilitaron otras propiedades de pequeño formato para ofrecerlas en alquiler United Tiny House / Facebook

La historia de la pareja fue una de las primeras que detonaron la tendencia de las casas pequeñas y se volvieron una inspiración para otras personas que se interesaron en su particular estilo de vida. En 2014, ambos lanzaron oficialmente la United Tiny House Association (Asociación de minicasas unidas), que ahora tiene 183 mil seguidores en Facebook. Con regularidad organizan festivales para promover este formato de vivienda.

Las minicasas, un proyecto en expansión

John y Fin se decidieron a llevar más allá el concepto. Después de un viaje a Tailandia pensaron en cómo podrían recrear en Estados Unidos el ambiente comunitario de algunas villas que visitaron en el país asiático.

A pesar de su tamaño reducido, las propiedades cuentan con todo lo necesario para pasar una estancia cómoda United Tiny House / Facebook

Así, compraron tres parcelas más y reconvirtieron una casa de 185 metros cuadrados en varios espacios más pequeños para alquilar a través de Airbnb. “Cuando abrimos (en agosto 2020), la gente buscaba salir de la ciudad e ir al campo. Era ideal”, relató John, quien luego de superar las restricciones de la pandemia de Covid, recibió huéspedes de lugares tan remotos como Vietnam y Corea del Sur.

Cada propiedad disponible para alquilar, tiene un diseño peculiar, como esta miniestación de bomberos sobre ruedas United Tiny House / Facebook

La pareja también tiene en total ocho propiedades disponibles para alquilar, entre las que se cuentan dos domos, una tienda de campaña, una casa que se asemeja a una miniestación de bomberos y un autobús renovado. Los fans de los espacios pequeños pueden reservar una estadía por precios que van de los US$99 y los US$148 por noche.

“Me gusta el hecho de que esté en nuestro patio trasero”, agregó el emprendedor. “Escuchamos historias de terror de gente que alquila casas y son tomadas por fiestas. Como está en nuestro patio trasero, no tenemos que preocuparnos porque podemos vigilar todo”. “Lo que más me gusta de vivir en Beloved Cabin es lo simple que es tu vida. Solo pasas tiempo haciendo cosas que te gusta hacer”, declaró Fin, tras más de una década de haber salido de Miami.

