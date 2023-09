escuchar

Desde hace mucho tiempo, Miami se ha posicionado como un destino con un vibrante estilo de vida, donde la comunidad latina en Estados Unidos se muestra en todo su esplendor. Aunque hay cosas que nunca cambian, los nuevos hábitos y rutinas también hacen necesario que se actualicen las recomendaciones que deben considerar tanto los residentes como los visitantes ocasionales del sur de Florida.

“Esta ciudad evoluciona constantemente, muchos dirían que más rápido que la media, sobre todo a medida que la población de Florida crece vertiginosamente”, refirió la revista especializada en recomendaciones de entretenimiento Time Out, que recientemente recopiló algunas de las esenciales para disfrutar de distintos ámbitos de la vida diaria de Miami.

Miami ofrece una variedad de opciones para disfrutar de la vida nocturna y estas ya no se limitan solo a Miami Beach Beres Ioan / Unsplash

Explorar más allá de Miami Beach

En sintonía con otros consejos previos que invitan a explorar otros vecindarios, los expertos de la publicación explican que Miami Beach ya no es el único centro de la vida nocturna en la ciudad. En cambio, sugieren visitar barrios como Wynwood y Downtown, que ofrecen buenas opciones para los amantes de la fiesta.

Además, existen nuevos lugares con ambientes más tranquilos, como bares de vinos, salas de escucha al estilo japonés, cervecerías locales, speakeasies y terrazas con fiestas temáticas que ofrecen una experiencia nocturna diferente en la ciudad.

Siempre hacer reservas en restaurantes

Sea cual sea el sitio elegido para comer o para divertirse, los establecimientos más populares suelen estar llenos, por lo que es importante planificar con anticipación y siempre reservar para que la falta de disponibilidad no se convierta en un obstáculo.

Por otra parte, además de los puntos de moda o las recomendaciones de restaurantes que se mencionan en la prestigiosa guía Michelin, los expertos explicaron que si bien las reseñas son un indicador valioso de la calidad de los restaurantes, no deben considerarse como el único criterio. En su lugar, animan a los comensales a explorar las diversas opciones culinarias por cuenta propia.

Cada partido que disputa Inter Miami se vuelve un acontecimiento en la ciudad @InterMiamiCF / X (ex Twitter)

Disfrutar la fiebre del fútbol y el pickleball

La llegada del astro argentino Lionel Messi para jugar con Inter Miami CF revolucionó la escena del entretenimiento deportivo. Según refiere Time Out: “Es de lo único de lo que habla mucha gente”. Durante cada partido, los nuevos hinchas se reúnen a ver las transmisiones o incluso disfrutan de ellos en vivo en el DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale, de manera los especialistas instan a disfrutar la emoción.

Messi sorprendió a todos con su talento para doblar la camiseta de Inter Miami (Twitter: @thenchipz)

Además, en la ciudad también se vive un auge por la práctica del pickleball, una disciplina que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa. Ahora mismo ya hay muchas canchas y clubes para disfrutar del deporte en conjunto. En enero de 2024, el histórico Miami Marine Stadium será sede de un nuevo torneo nacional de pickleball, que tendrá la impresionante bahía de Biscayne como telón de fondo.

El pickleball se convirtió en un boom en Miami LPETTET - E+

Prohibido hablar de Nueva York

La recomendación de los expertos en la vida de Miami es determinante: “No menciones Nueva York bajo ninguna circunstancia”, de manera que los visitantes deben evitar las comparaciones entre las dos ciudades, debido a que pueden generar malestar en los residentes. En su lugar, invitan a sumergirse en la riqueza cultural de la ciudad. “No nos preguntes cómo se compara el restaurante Carbone de Miami con el de Nueva York. No nos hables del nuevo bar genial que encontraste y que es ‘igual que otro en Brooklyn’”, detalla Time Out.

El crecimiento acelerado de Miami ha traído algunos cambios en las rutinas cotidianas y las opciones de entretenimiento Luis Santiago / Unsplash

Cabe mencionar que Miami y Nueva York mantienen una rivalidad desde hace mucho tiempo por las diferencias culturales, sociales y económicas. Además, en meses recientes muchos neoyorquinos se han mudado a este rincón del sur de Estados Unidos, no solo por los beneficios de contar con un mejor clima, sino por algunas ventajas para sus finanzas personales.

Debido a este fenómeno también han surgido algunos desafíos respecto al costo de vida para quienes viven en Miami y el sur de Florida. La revista citada advirtió que aquellos que aspiren a comprar una casa tendrán complicaciones: “Lo más probable es que tenga que superar la oferta de un neoyorquino, un nómada digital, un inversor extranjero o una celebridad de la lista C para comprar lo que sea”.

El boom de los influencers de OnlyFans

Los llamados influencers o creadores de contenido son personajes habituales de Miami. Además, muchas empresas recurren a ellos para promocionar sus productos y servicios, por lo que no es extraño encontrar a jóvenes que se graban con su teléfono mientras recorren las calles de la ciudad o visitan algunos de los destinos más populares.

Sara Blake, una famosa influencer que ganó fama en OnlyFans @thesarablake

El auge da las plataformas digitales, también ha hecho que Miami sea la capital de OnlyFans en Estados Unidos, según un estudio de Madhouse Labs difundido por el canal NBC, donde se reveló que existen casi 5000 creadores de contenido adulto que viven en la ciudad, la mayor proporción per capita del país. De manera que, además de los puntos antes mencionados, algunas personas también pueden vislumbrar interesantes oportunidades para ganar dinero con contenido para mayores de 18 años.

LA NACION