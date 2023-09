escuchar

Un joven argentino compartió en su cuenta de TikTok una de las dificultades que encontró al emigrar y causó una oleada de reacciones entre los usuarios de la red social. Al principio, dejó ver algunas de las principales atracciones de Nueva York, en Estados Unidos, y luego cambió de matiz para evidenciar sus jornadas de trabajo como mozo de un restaurante. “Un día estás viviendo el sueño americano”, escribió como parte de su mensaje.

En el video, que tiene la descripción “el sueño americano no es como lo cuentan”, primero se destacan algunas de las atracciones que pueden encontrarse en EE.UU., las mismas que con frecuencia suelen verse en redes sociales, como los destinos turísticos, los centros comerciales o los mejores lugares para fotos. En tanto que la segunda parte es un vistazo más real, en la que el joven deja ver un poco de su jornada de trabajo.

Aunque el clip duró escasos segundos, motivó las reacciones por parte de la comunidad virtual. “Esto es demasiado real”; “Lo mejor del sueño es que no es obligado, siempre puedes regresar a tu país y ser feliz”, escribieron algunos usuarios.

Cómo es migrar en una relación a distancia

Sebastian Barrufaldi, que se identifica a sí mismo como un “argentino en Nueva York City”, publicó varios videos en su perfil. Sin embargo, son los relacionados con el tema de la migración los que tienen mayor alcance. El más visto, con más de 90.000 reproducciones, expone otra difícil circunstancia para quienes deciden dejar sus naciones de origen y están en una relación.

Un sueño compartió que el "sueño americano" no es como lo cuentan

En el clip, el joven narra que tanto él como su novia tenían el deseo y la motivación de emigrar, por lo que, para cumplir su anhelo, tuvieron que separarse y buscar “ese sueño”. No obstante, a pesar de la distancia, siguieron con su relación y encontraron formas de sentirse en contacto a pesar de estar en otros lugares. “Fue muy dura la impotencia de no saber cuándo nos volveríamos a ver”, escribió.

Un joven argentino compartió lo más difícil de estar en una relación a distancia

Finalmente, tras un tiempo de videollamadas, los enamorados volvieron a verse. En el clip se aprecian los detalles del emotivo momento, cuando ambos se fundieron en un abrazo: “Ojalá que todos encuentren a alguien que les acompañe en el proceso para cumplir sus sueños”.

¿Qué es el sueño americano?

Tanto en redes sociales, como en TikTok, los relatos de latinos que se fueron a vivir a EE.UU. cobraron una gran relevancia. Entre los temas más frecuentes destacan desde las adversidades, hasta los choques culturales o incluso lo más positivo de la nación norteamericana. Entre estas visiones estuvo la de Santiago Cano, un colombiano que empezó desde cero en Boston, Massachusetts, y que se dedica a la construcción. Al tomar como referencia el tiempo que lleva en EE.UU., reveló un aspecto que consideró que los extranjeros deberían tener en cuenta.

Así es el sueño americano, según un tiktoker

Desde su perspectiva, la definición de “sueño americano” conlleva más aprendizajes de los que la gente se imagina. “No tiene nada que ver con lo material. No es conseguir un trabajo en el que te paguen una cantidad exorbitante de dinero para mandar plata a tu país. (Tampoco) comprar una casita ni darle plata a tus seres queridos. Nada de eso. No es tener dos ni tres trabajos, no es que el dinero te sobre para hacer lo que quieres”, recalcó.

El influencer, que suele abordar diferentes consejos en su perfil, mencionó otros aspectos. “Va mucho más allá de eso. El verdadero sueño americano es poder darte cuenta de que eres mucho más fuerte cada día. Que eres capaz de lograr cosas que ni siquiera habías imaginado. Que eres capaz de retarte a hacer las cosas por ti mismo. Es la capacidad de reinventarse una y otra vez. Es la capacidad de aprender un oficio. El verdadero sueño americano es demostrarte a ti mismo que eres capaz de cualquier cosa”, cerró.

