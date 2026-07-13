Una persona muere baleada en Maine en incidente en que participa el Ice, según legislador en EE.UU.

Una persona murió baleada este lunes en un incidente en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine, en el noreste de EE.UU., indicó un responsable local.

"Esta mañana se produjeron disparos en Biddeford. Una persona murió. El ICE estuvo implicado", escribió en Facebook el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau. La policía estatal y el FBI se encargarán de la investigación, añadió.

El incidente se produce después de que la semana pasada un agente del ICE matara a un mexicano que residía en EE.UU. durante una operación en Houston, Texas.

Las autoridades afirmaron que el hombre intentó atropellar a un agente federal con su vehículo, una versión desmentida por testigos.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), del que depende la policía de inmigración ICE, no hizo comentarios de inmediato sobre el incidente ocurrido en Maine.