Un policía escaló los balcones de un edificio para rescatar a una bebé de un incendio

Un oficial de policía en Florida, Estados Unidos, protagonizó una heroica y temeraria maniobra para rescatar a un bebé de un departamento en llamas, hazaña que quedó registrada en un dramático video que circuló por redes sociales el pasado domingo y cosechó elogios de todo tipo.

Tanto el infante de un año como su madre luchaban por escapara de un incendio, que estalló a horas de la madrugada en el complejo Isles East Millenia, según reconstruyó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange en un comunicado de prensa. Tras tomar conocimiento, agentes de la policía local acudieron a la escena.

Lo primero que vieron fue a la mujer sosteniendo al infante en sus brazos desde el balcón de un tercer piso. Fue allí que el oficial William Puzynski se armó de valor y comenzó a escalar los balcones para rescatar al pequeño. Una vez en sus manos, descendió con cuidado y lo entregó a los demás agentes.

Escaló los balcones de un edificio para rescatar a un bebé de un incendio

“Justo antes de subir al edificio, Puzynski se quitó el pesado chaleco antibalas exterior, al que está sujeta su cámara, para que le resultara más fácil escalar. Es un sorprendente giro del destino que la cámara pudiera capturar lo que sucedió a continuación”, señala el escrito de la oficina del Sheriff.

La grabación, que dura alrededor de dos minutos, muestra los desgarradores gritos de los agentes en medio del rescate como el llanto de los inquilinos atrapados por el fuego. “Me quema. Te lo pido por Dios”, vociferaba la madre de la niña de un año mientras aguardaba la ayuda de los uniformados.

“Dame a la bebé”, le respondía el oficial mientras escalaba el edificio. “¡No la tires. No la tires!”, comenzó a alertar el hombre cuando vio que la mujer tenía intenciones de lanzar a la infante en dirección a los oficiales. ¡”No, no, no!”, gritó Puzynski y empezó a trepar más y más rápido hasta que llegó a la recién nacida.

Un incendio arrasó un complejo de apartamentos en el condado de Orange, Florida CNN

Luego, en diálogo con CNN, el integrante de las fuerzas de seguridad compartió lo vivido. “Cuando llegué allí, el edificio estaba completamente sumergido en las llamas Era un caos en todas partes”, sostuvo para luego hacer un breve paréntesis y aclarar que la madre del bebé se encontraba también a salvo.

“Cuando la mamá vino y me encontró, me dio un abrazo, así que fue gratificante”, dijo, y luego, completó: “Es un sentimiento diferente. Algunas noches vas a casa y realmente no sabes si has hecho una diferencia, pero en situaciones como esta lo sientes y es el mejor sentimiento del mundo”.

No se reportaron víctimas ni agentes heridos en el incendio. Sin embargo, todos y cada uno de los departamentos del complejo recibieron daño permanente. Las causas que generaron el siniestro todavía están siendo investigadas, señaló el departamento de bomberos del condado de Orange.