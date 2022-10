Una tiktoker advierte sobre lo peor de un trabajo muy común para migrantes en Estados Unidos: “No es un cuento de hadas”

escuchar

Los extranjeros que residen en el país norteamericano tienen que adaptarse a las costumbres y maneras de vivir que tienen los ciudadanos. Aunque siempre llegan con la mentalidad de acomodarse a lo local, los choques culturales son inevitables, sobre todo cuando se descubre que todo el ambiente funciona de una manera muy distinta al de la nación de origen. Ante esto, una colombiana que ya estuvo en esa posición reveló que no todo es como parece y que uno de los trabajos preferidos por los extranjeros suele ser diferente a lo que muchos creen.

La joven compartió a través de TikTok (@marrezu5) su experiencia de formar parte del programa au pair en territorio estadounidense y comentó que hay ciertos detalles que las agencias, o las mismas personas que trabajan en ese ámbito, no dicen. Este es uno de los trabajos que atrae a los jóvenes que buscan vivir un intercambio cultural, pero sobre todo conocer Estados Unidos, por lo que Marre decidió hablarles con la verdad: “Quiero que las niñas que decidan ir vayan con una información real”, dijo.

Una tiktoker que enlistó los aspectos negativos de ser au pair en EE.UU.

Por ello, enlistó algunos detalles que consideró no pueden perder de vista todos los que deseen ser niñeros en otro país:

1. El contacto con la host family

La o el niñero deben vivir en la misma casa que los niños que cuidan como un requisito de su trabajo. Sin embargo, la tiktoker enfatizó que elegir a la familia correcta no siempre es tan fácil como parece: “La mayoría de niñeras no tienen contacto con las host families como se los vende el programa”.

Además, consideró que llevarse bien con los integrantes es una idealización errónea, ya que es complicado que un grupo de desconocidos te adopten como si fueras de su familia: “Por favor que no salga la que diga ‘a mí me aman como si fuera su hija’ porque ese es un caso aparte”, destacó.

2. La nostalgia

La tiktoker también abordó uno de los aspectos que todos los que se van mencionan: la nostalgia por estar fuera de casa y alejado de la cultura a la que están acostumbrados. “El homesick (expresión utilizada por los estadounidenses para referirse a la tristeza por estar lejos de casa) se convierte en ansiedad y depresión”.

Y es que, a decir de la creadora de contenido, a pesar de que la host family los trate bien, siempre habrá esta diferencia de ideales y tradiciones: “Te sientes explotado, te sientes solo”.

Ser au pair no es tan bueno como parece, según una tiktoker que lo fue en EE.UU. @marrezu5/TikTok

3. Choques culturales

Los choques culturales ocurren incluso al ir de viaje y visitar a otro país, pero la tiktoker dijo que para los pertenecientes al programa au pair son más evidentes porque se ven obligados a vivir con personas que “comen totalmente diferente (y) tienen un estilo de vida muy distinto”. Esto lo compartió para referirse a que otros migrantes tienen la oportunidad de vivir o reunirse con personas de su misma nacionalidad, pero las niñeras no.

La reacción de los usuarios a la “verdad” de ser au pair en EE.UU.

Algunas personas aprovecharon el posteo para dar sus opiniones y otras para contar sus propias experiencias acerca de lo que vivieron en Estados Unidos. Además, le agradecieron a la colombiana por exponer esta información y no romantizar el trabajo.

“Totalmente. Te abren las puertas de tu casa, pero inevitable que te sientas muy incómodo y extraño”, “Gracias por ser sincera y no vender esa idea como un cuento de hadas. No digo que todo sea malo, pero no es como una lotería como lo venden las agencias”, “Hay demasiados vacíos legales y eso le ves cuando estás acá”, “Me hubiera encantado saber todo eso antes de venir, el homesick me está enloqueciendo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

