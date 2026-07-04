Unai Simón, cómo codearse con las leyendas del Mundial sin hacer ruido

El ruido previo al Mundial sobre su continuidad como titular pasó a silencio unánime: Unai Simón se codea con las leyendas tras mantener intacta la portería de España en los cuatro primeros partidos, gracias principalmente a una estructura defensiva a pleno rendimiento.

Antes de citarse con Portugal el lunes en Dallas (19.00 GTMT) Unai Simón ha tenido un plácido recorrido en Estados Unidos. La Roja ha recibido 18 tiros, solo cuatro de ellos a puerta, parados sin problemas por el arquero vasco.

"¿Condiciona tener tan poco trabajo?", le preguntaron a Simón este sábado en rueda de prensa en Dallas.

"Ojalá llegar a la final sin que me tiren... Tienes que estar concentrado, pero esa confianza existe. Nos tiren más o menos, ojalá sigamos a ese nivel defensivo. Y si me marcan tres, ojalá marquemos cuatro y podamos pasar", respondió con una sonrisa.

- En la senda de Casillas y Zenga -

Posesión, recuperación en campo rival y un entramado defensivo bien afinado que encabeza Rodri en el mediocentro, secundado por Aymeric Laporte y Pau Cubarsí en la zaga, un destacadísimo Marc Cucurella en la izquierda y Pedro Porro, que ha ganado la partida a Marcos Llorente en la derecha.

Con este búnker Unai Simón logró ante Austria la mejor racha de imbatibilidad en los Mundiales al superar los 517 minutos sin encajar goles de manera consecutiva que el mito italiano Walter Zenga había establecido en Italia 1990.

"Lo del récord habla mejor del equipo que de mí. Unai Simón aparece en portadas y en todos lados, pero el equipo debe estar orgulloso del trabajo. Es que nos han tirado tres veces a puerta, tenemos mucha posesión...", dijo.

Sus cuatro porterías a cero igualan además la mejor racha española en el torneo, firmada por la leyenda Iker Casillas en el Mundial de 2010 que terminó con la estrella que la Roja luce en su camiseta.

La confianza de Luis de la Fuente en el arquero de 29 años es total. "Llevamos juntos desde 2019... Casi es una relación de familia, más que de entrenador y jugador. Estoy feliz porque tiene un reconocimiento mundial que se lo ha ganado, es uno de los mejores del mundo", señaló el técnico tras el triunfo 3-0 ante Austria.

- Reencuentro con Ronaldo -

Cuando empezó a rodar el balón en el Mundial se terminó un ruido que se había hecho casi insoportable para Unai Simón en los meses previos.

El imparable crecimiento de Joan García como número 1 del Barcelona provocó agitación mediática, unida a la gran temporada de David Raya con el Arsenal, considerado el mejor portero de la Premier League.

En cambio Unai Simón vivió una temporada en la sombra de un Athletic de Bilbao rápidamente eliminado en la Liga de Campeones y que se quedó fuera de Europa la próxima temporada al finalizar 12º.

"Son debates que no me van a influir e importar. Estoy seguro de que somos el mejor trío de porteros del Mundial. El míster está tranquilísimo. Y mi récord también lo hubieran logrado David y Joan. Esos debates son positivos y van a estar bien. En el día a día, entrenar a caraperro, dejándote la vida", dijo Simón.

El portero del Athletic calificó a sus compañeros como "un ejemplo" y resaltó que están entrenando "como animales".

Objetivo de España, superar a Portugal, liderada una vez más por un Cristiano Ronaldo que ha celebrado tres goles en el torneo.

"No creo que vaya a ser el último baile de Cristiano... No es el de hace seis o siete años, pero hay que tratar de tenerlo lo más lejos del área posible. En la final de la Nations, un balón en el área lo metió", recordó sobre el último España-Portugal.

Hace un año en Múnich el equipo luso despojó a la Roja de la Liga de Naciones con una victoria 5-3 en los penales tras haber empatado 2-2.

"Tiene ese ansia goleadora que es envidiable y a todos nos gustaría tenerlo en nuestro equipo. Tenemos que tener la pelota y que se acerque poco a nuestro área", añadió.