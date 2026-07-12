Unidad B, la carta ganadora de Luis de la Fuente ante el reto de Francia

El once titular prepara el camino, la unidad B remata la jugada. No siempre se cumple, pero este escenario ha sido muy habitual desde que Luis de la Fuente llegó al banquillo de España en 2023, con Mikel Merino como rey absoluto del 'money time'.

España buscará ante Francia, el martes 7 de julio, jugar la final del Mundial y llevar a 36 partidos oficiales su récord de imbatibilidad. Y el banquillo tendrá seguro un papel protagonista.

"No siempre se acierta con los cambios, que la historia termine de esta manera... Pero siempre estamos muy cerca, los jugadores saben para qué salen", dijo De la Fuente tras derrotar a Portugal (1-0).

1. Un submarino de otro planeta

Merino ha decantado saliendo del banquillo tres de los últimos siete cruces jugados por España en las grandes competiciones.

En la Eurocopa ganada en 2024 conectó el cabezazo que eliminó (2-1) a Alemania (120') en cuartos tras haber entrado en la recta final.

No bajó el listón en el Mundial. "Es surrealista que me pase dos partidos seguidos". Hasta el propio llegador del Arsenal reconoce la anomalía que ha protagonizado.

Con sus goles eliminó de manera consecutiva a Portugal (1-0, 90+1') en octavos y a Bélgica (2-1, 88') en cuartos, dos partidos en los que había entrado en el campo en el minuto 86.

El resumen estadístico de estos dos duelos en un puñado de minutos: 16 toques en total, dos tiros y dos goles.

Pero más allá de los focos merecidos que se lleva Merino, está el plan que tiene De la Fuente de contar con el banquillo como una carta ganadora más allá que un simple vivero de energía.

2. Me encanta que los planes salgan bien

"No soy ventajista nunca, podría serlo ahora, pero no lo soy...", decía el entrenador, que dudaba si sacar pecho al referirse a la aportación del banquillo tras el triunfo ante Portugal.

Antes del toque decisivo de Merino, la jugada la habían cocinado Rodri y otros dos revulsivos que llevaban un ratito en el campo, Fabián Ruiz y Ferran Torres.

Con la batería de extremos en la enfermería durante gran parte del torneo, De la Fuente ha tenido que hacer malabares.

Lamine Yamal ha ganado ritmo de manera progresiva tras una lesión muscular; en la misma situación, Nico Williams recayó en el triunfo 1-0 ante Uruguay, día en el que también se lesionó Yéremy Pino. El cuarto especialista, Víctor Muñoz, ni siquiera ha debutado.

Mutiladas las bandas, Álex Baena se ha hecho fuerte en la izquierda como falso extremo con Lamine por la derecha, pero también han tenido minutos Gavi, titular en el debut ante Cabo Verde (0-0) o Ferran Torres.

Otra exhibición de 'coaching' del técnico español fue recuperar a Fabián Ruiz en el once ante Bélgica, con el medio del PSG devolviéndole la confianza con el gol inicial.

3. Idas y venidas, pero soluciones

Hecho el trabajo, en la segunda parte entró Pedri, gris durante algunos partidos, pero de nuevo fresco de piernas para seguir acercando a la Roja al triunfo final.

O las idas y venidas de Dani Olmo, quizás el atacante español con más frescura mental en el Mundial, que ha alternado suplencias y titularidades, aportando siempre soluciones.

"Los jugadores que no salen de inicio tienen una importancia vital para nosotros. Hacen mejores a los que empiezan, salgan o no. Es una muestra del valor de este grupo", ha repetido como un mantra De la Fuente desde el comienzo del torneo.

Pero encontrar soluciones en la banca no es cosa del Mundial. Sin ir más lejos, el hoy intocable como 9 Mikel Oyarzabal -cuatro goles en el Mundial- ejerció de submarino en muchas ocasiones.

Su noche más célebre, la final de la pasada Eurocopa: Entró en el 68' y en el 86' marcaba el gol que derrotaba a Inglaterra (2-1).