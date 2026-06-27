"Uno de los peores días de mi vida", lamenta Nico Williams, de nuevo lesionado

Tocado en el abductor derecho el viernes contra Uruguay, el extremo izquierdo de la selección española Nico Williams, lastrado toda la temporada por las lesiones, señaló este sábado en redes sociales que atraviesa "uno de los peores días" de su vida.

"Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra", escribió en Instagram el menor de los hermanos Williams.

Tras sufrir una pubalgia al inicio de la temporada, el internacional español encadenó una lesión en el muslo hace algo más de un mes, lo que le impidió disputar el tramo final de campaña con su club, el Athletic de Bilbao.

Convocado para el Mundial por Luis de la Fuente, había entrado en juego de manera progresiva, siempre desde el banquillo, pero disputando cada vez más minutos en las tres jornadas de la fase de grupos.

- "Actuó llevado por la frustración" -

"Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado", añadió.

España ganó 1-0 a Uruguay y logró el primer puesto del Grupo H mientras que la Celeste quedó eliminada.

El duelo en Guadalajara estuvo marcado por la excesiva dureza y mala fe con la que jugaron los futbolistas dirigidos por Marcelo Bielsa.

Nico Williams, que había entrado por Lamine Yamal en el minuto 76, se lesionó por un fuerte golpe en una entrada de Nicolás de la Cruz.

"Pero esto tampoco me va a detener", aseguró en su comunicado. "La historia no ha acabado, nos vemos lo antes posible en este Mundial", añadió, dejando abierta la puerta a volver a jugar durante la competición que finaliza el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

España viajó de madrugada en avión entre Guadalajara y Chattanooga (Tennessee), donde está su campo base.

- Cuatro ausencias en la sesión -

Este sábado se entrenó en la Baylor School con varias ausencias.

Además de Nico Williams, tampoco participó el otro lesionado del duelo ante Uruguay, Yéremy Pino, que sufre un esguince acromioclavicular en lugar de una fractura de clavícula como se temía después de abandonar el Estadio Guadalajara con el brazo en cabestrillo.

"Ambas lesiones son de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad", señaló la Federación Española de Fútbol en un comunicado.

Tampoco estuvieron con el grupo Víctor Muñoz, con una lesión muscular desde hace diez días, ni el central Aymeric Laporte, que disputó todo el partido frente a Uruguay pero que arrastraba problemas en una rodilla.

"Gestión de cargas", señalaron fuentes de la selección española sobre la ausencia del defensa.

- La llave de Chattanooga -

España conocerá este sábado su rival en dieciseisavos del Mundial. El 2 de julio en Los Ángeles se enfrentará a Austria o a Argelia, que juegan este sábado en Kansas City.

Una vez empiecen los cruces, España abandonará definitivamente su campo base de Chattanooga. Este sábado el alcalde de la ciudad, Tim Kelly, entregó la llave de la ciudad a De la Fuente y al director deportivo Aitor Karanka.

"Han servido de inspiración para la ciudad", dijo sobre los ilustres invitados, hospedados en un hotel en pleno Downtown (centro), convertido en lugar de peregrinación para los aficionados al 'soccer'.