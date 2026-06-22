Uruguay debe poner el "pecho en las balas" y ganar a España, dicen jugadores de la Celeste

Uruguay pagó caro sus errores, empató ante Cabo Verde 2-2, por eso debe poner "el pecho en las balas" y salir a ganarle a España en la última fecha del Grupo H del Mundial, dijeron este domingo los jugadores de la Celeste

Los charrúas comenzaron abajo con tanto de Kevin Pina (21'), pero se repusieron con anotaciones de Maxi Araújo (44') y de Agustín Canobbio (45+6'). Pero un error grosero de la defensa del equipo dirigido por Marcelo Bielsa propició el empate del extremo Hélio Varela (61')

"Es una Copa del mundo, es al máximo nivel" y hay que tener "mucho detalle y efectividad (...) nosotros tuvimos las situaciones y ellos encontraron un error nuestro", dijo Canobbio a DIRECTV al finalizar el duelo

Ahora hay que seguir "con la misma cabeza de los uruguayos, metiendo pecho en las balas confiando en nosotros y hacer nuestro juego porque tenemos un grupo muy calificado para enfrentar cualquier desafío", agregó

Para Araújo su gol "no sirve de nada", pero "nos queda un partido más, necesitamos ganar y es lo que tenemos que salir a buscar"

La igualdad dejó a Uruguay en segundo lugar del grupo H con dos puntos, empatado con Cabo Verde, y detrás de su próximo rival, España, que cuenta con cuatro