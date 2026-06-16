Uruguay desaprovecha un gran segundo tiempo y empata 1-1 con Arabia Saudita

Uruguay empezó el Mundial de Norteamérica con mal pie tras conceder un empate 1-1 contra Arabia Saudita, una selección en teoría inferior, a la que no supo derrotar pese a un gran segundo tiempo.

Tras el empate de España (0-0) contra Cabo Verde en el primer partido del grupo H, la Celeste pareció querer demostrar uno de los tópicos del fútbol: nunca es fácil debutar en un torneo.

Los hombres de Marcelo Bielsa pagaron cara una mala primera parte en la que estuvieron casi irreconocibles: imprecisos, lentos y sobre todo faltos de intensidad.

Y después del descanso, cuando ya se parecían mucho más a sí mismos, no lograron completar la remontada.

Arabia Saudita fue "un rival que debimos superar, y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien", dijo Bielsa a la televisión después del partido.

"Este partido teníamos que ganarlo", añadió el DT.

La selección del Golfo (que en 2022 ya dio la sorpresa al ganar a la Argentina de Messi antes de que la Albiceleste levantara la copa), supo cerrarse y aprovechar una de sus pocas ocasiones para amenazar con poner su grupo patas arriba.

Al final del primer tiempo, tras sobreponerse a una leve mejoría uruguaya después de la pausa de hidratación, se lanzó al ataque y encontró premio en un saque de esquina.

Su central Abdulelah Al Amri cazó en el área un rechace de Fernando Muslera tras un saque de esquina para abrir el marcador (41').

Luego aguantó el empate en la segunda parte gracias a una actuación estelar de su portero, Mohamed Al Owaiss.

- Una cara distinta -

Contra todo pronóstico, Uruguay se iba al descanso en desventaja y los cientos de sauditas en las gradas parecían por primera vez más numerosos que sus rivales en la sauna de Miami.

Bielsa tenía trabajo para enderezar el rumbo de los suyos. Su decisión de cambiar al ariete Darwin Núñez, desaparecido en el primer tiempo, por el extremo Agustín Canobbio le dio enseguida otro aire al equipo.

Con él, la Celeste, mucho más reconocible en la presión y la intensidad, encerró a los sauditas en su campo.

El delantero Federico Viñas remató un buen centro del recién entrado y obligó a Al Owaiss a estirarse.

El delantero, uno de los mejores uruguayos en el verde, lo intentaba una y otra vez, pero no lograba abrir la lata.

Un disparo lejano de Manuel Ugarte encontraba el poste y el acoso de la Celeste no cesaba. Así, en una de esas oleadas, llegó por fin el gol del empate.

Maximiliano Araújo estuvo atento para cazar con la zurda un rechace del portero saudita tras un cabezazo de Viñas.

Quedaban diez minutos de tiempo reglamentario, la afición charrúa enloquecía y una remontada parecía posible.

Pero Al Owaiss se agrandó e impidió la victoria uruguaya con paradones a disparos de Brian Rodríguez, sustituto del goleador Araújo, y de Federico Valverde.

Uruguay, que llegaba a la competición con las bajas importantes del centrocampista Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araújo y dudas sobre su juego, deberá mejorar en la próxima jornada, el 21 de junio, contra Cabo Verde en Miami.