Uruguay empata 1-1 contra Arabia Saudita en su debut en el Mundial

Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Norteamérica, a pesar de un gran segundo tiempo que hizo pensar a la Celeste con una remontada

Los sauditas enmudecieron a los numerosos aficionados uruguayos en el Hard Rock Stadium de Miami al abrir el marcador con un disparo del central Abdulelah Al Amri (41')

Un gol del extremo Maximiliano Araújo en el minuto 80, en pleno acoso de Uruguay, hizo pensar en una victoria para la selección sudamericana, pero una gran actuación del portero saudita, Mohamed Al Owaiss, ató el empate para los suyos

Tras el empate de España (0-0) contra Cabo Verde en el primer partido del grupo H, Uruguay pareció querer demostrar uno de los tópicos del fútbol: nunca es fácil debutar en un Mundial

Los hombres de Marcelo Bielsa pagaron cara una mala primera parte en la que estuvieron casi irreconocibles: imprecisos, lentos y sobre todo faltos de intensidad

Enfrente, Arabia Saudita, bien juntas las líneas, supo cerrarse atrás y aprovechar los diez últimos minutos del primer tiempo para amenazar con poner su grupo patas arriba

Tras el descanso, un Uruguay mucho más parecido a sí mismo entró a morder y sometió a su rival a un asedio permanente

El delantero Matías Viñas lo intentó una y otra vez sin acierto, ayudado por el extremo Agustín Canobbio, sustituto de un Darwin Núñez desaparecido

La Celeste lo intentó por tierra y por aire, y tras el gol de Araújo, atento para cazar un rechace tras un testarazo de Viñas, parecía tener la victoria al alcance

Pero una gran actuación de Al Owaiss, un muro frente a los disparos de Brian Rodríguez y Federico Valverde en los minutos finales, lo impidió

Las alineaciones:

Arabia Saudita: Al Owaiss - Abdulhamid (Al-Ujami 90+2), Altambakti, Al Amri, Al Harbi (Al-Hamdan 90+3) - Abu Alshamat (Boushal 82), Kanno, Alkhaibari, Al Dawsari (cap) - Aljuwayr (Al Dawsari 63), Al-Buraikan (Hejji 90+3) Entrenador: Giorgos Donis

Uruguay: Muslera - Varela, Cáceres, Olivera, Viña (Sanabria 46) - Valverde (cap), Viñas (Aguirre 90), Ugarte (De La Cruz 72) - Bentancur, Araújo (Rodríguez 82) - Nunez (Canobbio 46)

Entrenador: Marcelo Bielsa