Uruguay y Cabo Verde empatan 2 a 2 en segunda jornada del Mundial en Miami

Uruguay y Cabo Verde empataron dos a dos este domingo en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026, en un partido donde la selección africana le jugó de tú a tú a la Celeste en Miami.

Los charrúas pensaban haber hecho lo más difícil tras remontar el gol inicial de Cabo Verde, un gran tiro libre de Kevin Pina (21'), con un tanto de Maxi Araújo (44') y otro de Agustín Canobbio (45+6').

Pero un gol del extremo Hélio Varela (61') tras un error de la defensa y del portero uruguayo, Fernando Muslera, le permite seguir soñando a los caboverdianos con avanzar a la segunda ronda en su debut mundialista.