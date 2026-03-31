Artemis II: así se puede ver en YouTube el lanzamiento de la misión de la NASA a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense (NASA) programó su regreso tripulado a la luna para este miércoles 1° de abril desde el Centro Espacial Kennedy. Lo transmitirán mediante una emisión oficial, disponible en distintos canales de acceso abierto.

Dónde se puede ver la misión de la NASA a la Luna

La transmisión en vivo del lanzamiento del cohete de la NASA a la luna estará disponible en el canal oficial de la agencia, tanto en inglés como en castellano. Los interesados también tienen la alternativa de NASA+, la plataforma de streaming institucional. Su cuenta en la red social X ofrecerá imágenes y actualizaciones constantes durante el desarrollo de la actividad.

Presentación de Artemis II

El cronograma técnico prevé el inicio de la carga de combustible en el cohete SLS a las 7.45 y la cobertura oficial en directo empezaría a las 12.50. La “ventana de oportunidad” para la salida comienza a las 18:24 horas, pero implica un márgen de dos horas, que incluso se puede extender hasta por 6 días.

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Este equipo realizará un bucle de alta velocidad cerca de la Luna, pero sin hacer un descenso en la superficie. La cápsula Orion probará por primera vez con humanos el sistema de soporte vital que regula la atmósfera interna para validar el desempeño de la nave antes de futuros descensos tripulados.

Los austronautas no pisarán la luna, aunque la orbitarán de cerca.

Los especialistas monitorean las condiciones meteorológicas en Florida, ya que el éxito del despegue depende de la ausencia de nubes densas. Los protocolos también establecen un límite para ráfagas de viento de 97 kilómetros por hora. Los informes previos indican un 80 por ciento de probabilidades de clima favorable.

El equipo de astronautas ya cumple una cuarentena preventiva para garantizar la salud durante la travesía. El grupo incluye por primera vez a una mujer, una persona de color y un ciudadano canadiense. Se preveé que la nave caerá en el Océano Pacífico al finalizar el recorrido por el espacio profundo.