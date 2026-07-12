"Vamos a por más": Bellingham reivindica la fortaleza mental de Inglaterra

El centrocampista inglés Jude Bellingham, autor de un doblete en la victoria 2-1 sobre Noruega este sábado en los cuartos de final del Mundial de 2026, atribuyó la clasificación a las semifinales a la fortaleza mental de su equipo para superar la adversidad en un partido que se definió en la prórroga.

"Definitivamente creo que el juego se divide en diferentes facetas, algunas técnicas y tácticas, para mí la más grande es la psicológica, cómo gestionas la adversidad, y este equipo demostró otra vez que puede, es una habilidad muy valiosa para esta instancia del torneo", afirmó el centrocampista del Real Madrid.

Bellingham, que marcó a los 45+2 y 93 minutos para remontar el gol inicial del noruego Andreas Schjelderup, destacó la dificultad del rival y el carácter mostrado por los Tres Leones.

"No era un equipo fácil para enfrentar, creo que intentamos crear un ambiente positivo donde pudiéramos continuar llegando al último cuarto. No todos los partidos se ganan con posesión de balón y haciendo 1.000 pases, a veces tienes que ganarlo ahí y esta noche lo hicimos así", señaló.

Con el triunfo, Inglaterra se convirtió en la tercera semifinalista del torneo, tras Francia y España, y se enfrentará el miércoles en Atlanta al ganador del duelo entre Argentina y Suiza.

Bellingham, que suma seis goles en seis partidos en Norteamérica, también celebró el impacto del triunfo para su país y elogió el esfuerzo de sus compañeros.

"Es increíble para nuestro país, es un día muy especial y vamos por más, ojalá. Es lindo tener un impacto para ayudar a mi equipo, pero Dios, el esfuerzo de estos chicos, estoy orgulloso de ellos. Sé que ellos también están orgullosos."