"Van a ir a full", dice Laporte sobre el duelo contra Uruguay

"Tenemos claro que van a ir a full", avisó el central de la selección española Aymeric Laporte sobre el duelo ante Uruguay, que se juega la clasificación a 16avos en Guadalajara (sábado 00.00 GMT) en la última jornada de la fase de grupos.

"Sería nuestro caso si estuviéramos en su posición. Es lo normal en un equipo. Tenemos mucha ambición por terminar primeros y vamos a por ello", señaló sobre el duelo entre los dos gallos del grupo H.

Antes de la última jornada, España manda con 4 puntos, seguida de Cabo Verde y Uruguay, que tienen dos, y cierra Arabia Saudita con uno.

La Roja tiene prácticamente asegurada su clasificación, pero la Celeste se juega seguir en el torneo.

El central nacido en Francia cree que la clave del duelo ante Uruguay es que España se centre "en su fútbol", y dijo que el examen de la Celeste lo harán "en profundidad" en los dos días que quedan hasta el partido.

Laporte, titular ante Cabo Verde (0-0) y Arabia Saudita (4-0), se refirió a la anatomía del partido.

Tras dos duelos ante equipos encerrados en su área, Uruguay saldrá a por todas, con la valentía habitual de los equipos de Marcelo Bielsa, precisamente el técnico que le hizo debutar en el Athletic.

"Ante los que se encierran atrás, los partidos se enquistan un poco más. Pero llevamos 33 partidos sin perder, nos han jugado de todas las maneras posibles. Depende mucho de nosotros. Si tenemos el día es muy difícil ganarnos", dijo.

- Víctor Muñoz se entrena en solitario -

El jefe de la defensa española arrastra un golpe del primer partido, pero aseguró encontrarse "bien" para no bajarse del once.

También se refirió a la situación física de su compañero en el Athletic Nico Williams, que intenta encontrar el ritmo de competición en pleno Mundial tras una temporada lastrada por las lesiones.

"Ha sido una temporada difícil para él. Se ha perdido muchos partidos. Está entrenando muy fuerte, todos los días más. Nunca es fácil volver de una lesión como la suya. Está cogiendo confianza y ritmo, seguro que nos ayudará en los próximos partidos", dijo.

España viajará este miércoles a Guadalajara tras completar su último entrenamiento en la Baylor School de Chattanooga.

Víctor Muñoz, el único futbolista que no está en condiciones de jugar, hizo el calentamiento con el grupo y luego se ejercitó en solitario.

Tras el duelo contra Uruguay la selección española regresará a Chattanooga donde se ejercitará unos días con vistas a los 16avos de final, ronda en la que abandonará definitivamente su campo base.