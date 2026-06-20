Vance anuncia que viajará en los próximos días a Suiza para negociaciones de paz con Irán
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó el sábado 7 que "en los próximos días" viajará a Suiza para mantener conversaciones de paz con Irán, que minutos antes anunció un...
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó el sábado que "en los próximos días" viajará a Suiza para mantener conversaciones de paz con Irán, que minutos antes anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz
"Espero partir en algún momento de los próximos días, pero ya se sabe que siempre es una delicada cuestión de coordinación", declaró Vance a Fox News, dos días después de posponer inesperadamente un viaje previsto para discutir los próximos pasos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que antes había informado del cierre del paso marítimo en represalia por los ataques de Israel en Líbano
El vicepresidente señaló que los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff ya se encontraban en Suiza ocupándose de "algunos de los aspectos técnicos" de las conversaciones con Irán