Vance no viaja el jueves por la noche a Suiza para conversaciones sobre Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pospuso un viaje a Suiza para mantener conversaciones originalmente previstas el viernes, destinadas a discutir los próximos pasos en el acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, informó la Casa Blanca.

Vance afirmó más temprano que el plazo de 60 días para el acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán comenzaba a contar a partir del jueves.

"La logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible. Por ahora, el vicepresidente no partirá esta noche", dijo el jueves un portavoz de la Casa Blanca. "Esperamos comenzar las conversaciones técnicas lo antes posible", agregó.