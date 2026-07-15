Vargas dispara jonrón y la Liga Americana blanquea a la Nacional en el Juego de Estrellas de la MLB

Con una dominante presentación desde la lomita y un monumental jonrón del cubano Miguel Vargas, la Liga Americana se impuso 4 a 0 sobre la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas de la MLB disputado este martes en el Citizens Bank Park (Filadelfia).

La edición 96 del clásico de mitad de temporada estuvo marcada por estelares actuaciones desde la lomita, registrando el primer cero en el marcador en 13 años.

Vargas, de 26 años y jugador de los Medias Blancas de Chicago, amplió la ventaja de la Liga Americana en la parte alta de la octava entrada con un batazo directo al jardín izquierdo.

Sencillos de Cody Bellinger y Ben Rice en el primer inning le permitieron a la Liga Americana una ventaja de tres carreras luego del primer episodio.

Por primera vez desde 1962, dos jugadores de los Yankees impulsaron carreras en un Juego de las Estrellas.

El fenómeno japonés y principal figura de los campeones Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, estuvo ausente por una molestia en su rodilla izquierda que le impidió realizar su última salida previo al receso.

Conocido por brillantes actuaciones ofensivas, la edición 2026 del Juego de las Estrellas será recordada por un cuerpo de 11 lanzadores que permitió tres hits en nueve innings.

Los dominicanos Juan Soto y Otto López, y el jardinero Pete Crow-Armstrong fueron los únicos en superar el pitcheo del cuadro dirigido por el manager de los Azulejos de Toronto, John Schneider.

A sus 37 años, el cubano Aroldis Chapman registró los dos primeros outs de la novena entrada, mientras que Bryan Baker retiró a Sal Stewart para asegurar la victoria.

La Liga Americana logra su cuarto triunfo en las últimas seis ediciones del Juego de las Estrellas.